"Non vado più dietro alle donne". De Martino tombale a Domenica In

Stefano De Martino è stato nuovamente ospite della trasmissione Domenica In e l'occasione è stata ghiotta, per l'ennesima volta, per tirare in ballo (in modo allusivo e mai diretto) la crisi con Belen Rodriguez. Ultimamente ogni occasione è buona per stuzzicare il conduttore di Made in Sud sulla sua vita sentimentale, da tempo al centro dei gossip per l'allontanamento dalla moglie, la showgirl argentina.

Ospite in collegamento da Napoli con la squadra di Made in Sud, Stefano De Martino è finito al centro di una pungente gag, che alla fine è tornata sul tema ormai ricorrente: corna e donne. Da giorni, infatti, si vocifera che a far entrare in crisi il matrimonio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino sia stata una donna famosa dello spettacolo, che avrebbe perso la testa per l'ex ballerino di Amici. Mentre ancora in molti cercano di scoprire i veri motivi dietro la loro rottura. Belen sembra esser pronta a voltare definitivamente pagina, cambiando addirittura casa. Sull'altro fronte, invece, a Domenica In Stefano De Martino è finito al centro di una pungente gag con Biagio Izzo, difeso però da Fatima Trotta e Mara Venier.

Stefano De Martino si è collegato con Mara Venier dallo studio di Napoli della trasmissione comica tornata in prima serata su Rai Due lo scorso 16 giugno. Insieme a lui anche Fatima Trotta e Biagio Izzo che, alla domanda della Venier su come si stesse comportando De Martino nel periodo delle registrazioni dello show, ha scherzato: " È discolo, indisponente e maleducato. Va sempre appresso alle donne, anzi sono le donne che stanno appresso a lui, perché è bellissimo! ". Mara Venier è intervenuta in difesa di De Martino: " Lui però le respinge tutte, io lo conosco bene ", servendo una risposta sibillina al compagno di Belen: " No sono ateo. Quella delle donne è una religione che non professo più". Una replica che ha confermato ancora una volta il delicato momento personale che sta attraversando il conduttore partenopeo. Nessuna confessione ma solo una velata allusione ai pettegolezzi, circolati negli ultimi giorni, e che vorrebero Belen "vittima" di presunti tradimenti da parte dell'ex ballerino.