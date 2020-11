"Vaff... Tu c'hai dei problemi..." Scoppia il caos in tv a Ballando con le stelle

Semifinale al vetriolo per Ballando con le Stelle. La penultima puntata del talent danzante condotto da Milly Carlucci si è aperta con le esibizioni per il ripescaggio dell'ultima coppia. Ma ad attirare l'attenzione dei telespettatori non è stato solo il ballo. Ninetto Davoli, primo a scendere in pista, si è reso protagonista di un siparietto decisamente fuori programma.

Il popolare attore e la sua insegnate di ballo si sono esibiti in un valzer, ma al termine della prova Ninetto Davoli si è lasciato letteralmente andare imprecando non una ma ben due volte: " Ma vaff....o, vaff... ". Un gesto quasi liberatorio senza un destinatario preciso, ma che ha scatenato la reazione della giuria che lo ha ammonito: " Niente parolacce Ninetto! ".

Va bene così, tu Selvaggia mi hai sempre massacrato e non so perché. Vorrei sapere cosa volete da me, spettacolo o ballo? Io gioco, sono un po' fuori, ma voi..

Selvaggia tu c'hai dei problemi. Hai dei problemi che ti porti appresso

L'adrenalina e il nervosismo di Davoli non si sono placate neppure davanti ai giudici, pronti a votare con le consuete palette. Insieme alla sua insegnate Ornella Boccafoschi l'attore teatrale si è portato davanti al bancone dei giurati ed è accaduto l'impensabile. La performance non è piaciuta e Ninetto Davoli è sbottato con: "". Poi lo sfogo improvviso: "". La giurata ha incassato ma non ha replicato tra le risate dei colleghi che sul momento non hanno realizzato appieno.