La foto che svela il flirt di Belen

Mancava solo il bacio, quello vero, a sancire una relazione chiacchierata da mesi. E alla fine i fotografi sono stati accontentati. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese bruciano di passione e il bacio immortalato dai paparazzi del settimanale Chi lo dimostra. Sul numero della rivista diretta da Alfonso Signorini (in edicola da mercoledì 4 novembre) la coppia è stata sorpresa dagli obiettivi durante un romantico weekend sulle rive del Lago di Como e le immagini scattate per il servizio esclusivo mostrano la passione che sta travolgendo Belen e Antonino.



La storia tra i due è cominciata quasi per caso (e soprattutto in sordina) all'inizio dell'estate e dopo settimane di depistaggi, risse coi paparazzi e fughe lontano da occhi indiscreti ecco arrivare le immagini che confermano una volta per tutte il loro legame. Così mentre Stefano De Martino è stato immortalato la scorsa settimana, sempre dal settimanale Chi, in compagnia della modella Mariacarla Boscono (ex del rapper Ghali), Belen Rodriguez si è fatta pizzicare mentre bacia con passione il suo nuovo amore. Semi nuda, avvolta in un asciugamano viola, l'argentina si è lasciata andare alla passione sul balcone della villa affittata per una mini fuga romantica. Lui la tira a sè con decisione e i due sembrano quasi accorgersi della presenza dei fotografi.

La conduttrice di Tu si que vales ha trascorso l'ultimo weekend in una villa esclusiva sulle rive del lago di Como in compagnia di alcuni amici e del suo. Un posto che l'aveva già vista protagonista, quest'estate, ma con la sua famiglia. Ora invece la showgirl si è concessa una fuga romantica. Poco importa della differenza di età (25 anni lui, 36 anni lei) e delle provocazioni del popolo social, che non smettere di punzecchiare la coppia a ogni post pubblicato. Il giovane hairstylist sembra aver conquistato il cuore della bella argentina un passo alla volta e a giudicare dalle immagini lei sembra già innamorata pazza.

Anche sui social network, in particolare su Instagram, la coppia ha condiviso con i seguaci alcune foto della breve fuga romantica. Belen Rodriguez ha addirittura scherzato sul web, anticipando i paparazzi e scrivendo "Tana" sotto uno dei suoi ultimi post. Come a dire "beccati", mentre si stringe al suo nuovo amore.