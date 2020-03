Valeria Marini, lo sfogo dopo il Gf Vip: "Peseguitata senza motivo, mi sento ferita"

Ha fatto il suo exploit la "Valeriona Nazionale" al Grande Fratello Vip 2020. Anche in questa sua partecipazione bis al reality show di Canale 5, la presenza di Valeria Marini non è passata in sordina. La sua permanenza, seppur breve, ha regalato tanti momenti veraci e scoppiettanti. E, poi, che dire delle sue numerose "scornate" con la rivale nella Casa di Cinecittà, Antonella Elia, che tanto hanno entusiasmato e fatto godere il pubblico. Insomma, la ex soubrette di Mike Bongiorno proprio non è andata a genio alla Marini. L'antipatia reciproca si tagliava col coltello. Uscita dal reality show, l'ex fiamma di Vittorio Cecchi Gori torna a parlare dell'esperienza intensa vissuta nella Casa più spiata d'Italia.

Però, dal racconto della showgirl si avverte una vena di rammarico per non aver potuto esprimere il meglio di se a causa delle continue provocazioni e dei litigi gratuti, in particolare, con Antonella Elia. L'ex prima donna del Bagaglino si è confessata, con la franchezza che la contraddistingue, in un'intervista a Novella 2000, in cui ha raccontato a malincuore delle incomprensioni e degli attacchi cattivi contro di lei da parte di alcun gieffini vip. L'amarezza affligge l'animo della Marini. E non solo. Il dubbio continua ad arrovellarle la mente, non capacitandosi del perchè sia stata "persegiuitata" all'interno della Casa del Gf Vip.

La "Valeriona Nazionale": le sue confessioni dopo l'uscita dalla Casa del Gf Vip

Valeria Marini a bomba. Contnua a rilasciare le sue impressioni dopo la sua partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini. La Marini ha fatto il bis con la sua entrata al volo nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Ma la esplosiva sarda non è nuova al format targato Mediaset. Già la prima edizione del reality dei vip aveva visto la sua bionda presenza. Di recente si è raccontata alla rivista diretta da Roberto Alessi, dove ha spiattellato con spudoratezza il suo risentimento verso l'atteggiamento scontroso e meschino di Antonella Elia. Il riferimento alla Elia è sottinteso, ma è chiaranente riconoscibile chi sia il bersaglio della bionda showgirl. " Mi sono sentita perseguitata senza motivo: se avessi avuto un comportamento scatenante avrei provato a capire, ma così non so darmi spiegazioni. Ma, dato che i problemi oggi sono altri, nemmeno voglio pensarci ". Ma il pentimento svanisce in un soffio: " Come non mi interessa rispondere a chi, quando ero nella Casa, ha usato il mio nome per farsi pubblicità. So che il pubblico non è stupido e questo in parte mi consola ". Nella chiacchierata al settimanale di cronaca rosa la bomba sexy sarda, senza peli sulla lingua, ha dichiarato di essere stata presa di mira reiteratamente dalla Elia e anche da altri concorrenti del Gf Vip.