"Valigie perse e perquisita". Brutta disavventura a Londra per la De Lellis

Ha pensato che si trattasse di uno scherzo de Le Iene, che già una volta le avevano giocato un brutto tiro con la complicità del fidanzato Carlo Gussalli Beretta. Ma questa volta il popolare programma di Italia Uno non c'entra. Tutto vero quanto successo a Giulia De Lellis di rientro da un viaggio di lavoro a Formentera, nel quale ha perso i bagagli e è stata perquisita dalle autorità aeroportuali.

La popolare influencer romana ha raccontato la sua disavventura attraverso alcuni post condivisi nelle storie del suo profilo Instagram, dove costantemente aggiorna i follower sulla sua vita privata e lavorativa. Dopo avere trascorso qualche giorno sull'isola spagnola per una campagna promozionale di un noto brand di moda, Giulia De Lellis sarebbe dovuta volare verso un'altra meta, ma all'aeroporto è stata bloccata da uno spiacevole contrattempo.

" Molte ore di viaggio mi aspettano", ha scritto lei sul web, ma poco dopo ha proseguito: "Fermate il gioco. Ho perso la coincidenza, i bagagli, la gioia. Tutto". Inizialmente l'influencer non ha spiegato quanto avvenuto e dove si trovasse, ma con nuove storie ha rivelato di essere rimasta bloccata a Londra senza valigie, contenenti i vestiti, né portafoglio: "Sto cercando di capire con quale filosofia affrontare questa cosa: ho perso un pranzo di lavoro importante; non ho i miei bagagli; ho perso un evento importante; ho dimenticato il mio portafoglio, che dovevo recuperare nella coincidenza persa e non ho vestiti" .