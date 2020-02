Vanessa Bryant crolla sui social: "Il mio cervello ​rifiuta di accettare che Kobe e Gigi siano morti"

Vanessa Bryant si è aperta sul terribile momento che sta vivendo dopo la drammatica morte del compagno, il campione di basket Kobe Bryant e della figlia Gianna. La donna, dopo un primo messaggio pubblicato a fine gennaio, è tornata sui social network per esternare tutto il suo dolore, incapace di superare il duplice lutto avvenuto in seguito al tragico incidente del 26 gennaio scorso.

Kobe Bryant ha perso la vita nello schianto del suo elicottero e insieme a lui sono morti anche la figlia Gianna Maria, 13 anni, e altre sette persone. Un lutto che Vanessa, moglie e madre, non riesce ad elaborare e sui social ha svelato tutta la sua rabbia: " Sono stata riluttante a esprimere a parole i miei sentimenti. Il mio cervello rifiuta di accettare che sia Kobe che Gigi se ne siano andati. Non posso elaborare entrambi contemporaneamente. È come se stessi cercando di accettare la morte di Kobe, ma il mio corpo rifiuta di accettare che la mia Gigi non tornerà più da me ". La donna, madre di altre tre figlie Natalia, Bianka e Capri, ha aperto il suo cuore ai numerosissimi follower che la seguono, cercando conforto e provando ad alleviare un dolore insopportabile e a tratti incomprensibile: " Perché dovrei essere in grado di svegliarmi un altro giorno in cui la mia bambina non è in grado di avere questa opportunità?! Sono così arrabbiato. Aveva così tanta vita da vivere. Poi mi rendo conto che devo essere forte ed essere qui per le mie 3 figlie. Pazza perché non sono con Kobe e Gigi ma per fortuna sono qui con Natalia, Bianka e Capri ".