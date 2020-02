Vanessa Incontrada, paura in macchina: "È stato tremendo"

Vanessa Incontrada è oggi una delle attrici, presentatrici e showgirl più apprezzate della televisione italiana. Tantissimi i suoi ammiratori che la seguono sui social, tanto da arrivare a vantare un seguito di quasi 2 milioni di follower su Instagram.

Qui, ogni foto, ogni video o stories sembra un capolavoro. La vediamo sempre sorridente e radiosa, pronta a cogliere il meglio di ogni giornata, anche grazie al supporto infinito dei suoi fan. Sotto ogni post, con grande simpatia, scrive sempre "Besitos amigos" , una frase che ricorda a tutti ogni volta le sue origini spagnole di cui va estremamente fiera. Tuttavia, oltre a godere di un enorme successo social, Vanessa Incontrada è anche protagonista della serie tv, Come una madre, in cui si è fatta apprezzare e stimare per la magnifica interpretazione del suo personaggio. Pochi giorni fa poi è anche andato in onda il film Non c’è campo, con lei sempre al centro dei riflettori.

Insomma, una vita da far invidia a chiunque. Ma forse non tutti sanno che Vanessa Incontrada ha rischiato la vita in un incidente stradale. Come sappiamo bene, Vanessa vive a Follonica, in Toscana, con il compagno Rossano Laurini e il figlio Isal, che la coppia ha avuto nel 2008, e per lei l’auto è fondamentale per recarsi ai vari appuntamenti di lavoro e per fare le commissioni. Circa 4 anni fa, però, l’auto di un 40enne ha speronato diverse vetture sull’Aurelia, tra cui anche quella di Vanessa. Ad un camper, secondo quanto si racconta sul web, ha addirittura squarciato l’intera fiancata ed alla sua auto erano volate vie le ruote anteriori.

Insomma, un vero e proprio incubo per Vanessa che, fortunatamente, ne è uscita illesa. Tuttavia, non è stato facile per Vanessa superare il trauma. Così, solo dopo essere riuscita a trasformare la ferita del trauma in una cicatrice, la bella spagnola ha trovato la forza per parlarne apertamente. Ospite all'Arena di Massimo Giletti, la Incontrada ha ricordato con dolore quel terribile incidente. La showgirl stava come di consueto percorrendo l'Aurelia tra Braccagni e Orbetello, in Toscana, quando un'auto si è schiantata contro la sua. "È stato tremendo, non l'avevo mai vissuta un'esperienza così… Sto peggio oggi di ieri, perché ieri avevo questa adrenalina addosso dallo spavento. Devo dire che fortunatamente è andato tutto bene, anche se la mia macchina è completamente distrutta" . Poi il lieto epilogo: "Hanno fermato questa persona, perché è scappata e aveva creato altri problemi" .

Per fortuna Vanessa Incontrada è uscita illesa da quel brutto incidente, anche se lo spavento è stato grande, e finalmente ha voluto raccontarlo per promuovere l’importanza della sicurezza stradale.

