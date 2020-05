Vede l'inviata e si cala i pantaloni in diretta: succede a Pomeriggio Cinque

Incursione a dir poco singolare quella avvenuta durante un serissimo collegamento di Pomeriggio Cinque, per un dettaglio hot che non è sfuggito ai telespettatori più attenti. Mentre l'inviata di Barbara D'Urso illustrava tutti i consigli per visitare in sicurezza i parchi pubblici di Milano, in questa delicata Fase 2, un runner ha ben pensato di calarsi i pantaloni in diretta nazionale. Uno scherzo non del tutto riuscito, però, grazie alla bravura della stessa Barbara D'Urso, che ha gestito egregiamente la situazione.



La scena è diventata virale nel tardo pomeriggio di ieri, quando il canale Instagram di Trash Italiano ha rilanciato lo spezzone incriminato, con la didascalia: “ Scusate, cosa ho visto ”. Durante la diretta quotidiana del programma di Canale 5, Barbara D’Urso si è collegata con una sua inviata al Parco Sempione di Milano, per illustrare agli spettatori tutti i consigli per visitare in sicurezza le aree verdi della città, riducendo così il rischio di contagio da coronavirus. Nel momento topico della spiegazione dell’inviata, un runner ha però pensato bene di abbassarsi i pantaloncini da corsa, per mostrare il lato b a favore di telecamera.

“ E ci sono due regole importanti nel parco - dice l’inviata di Pomeriggio Cinque durante il collegamento, con tanto di mascherina protettiva - perché i bambini non possono ritrovarsi nelle zone gioco, ma soprattutto anche i runner possono correre ma non devono fermarsi nel percorso vita ”. Nel mentre un uomo, dopo essersi accorto della presenza della telecamera, ha controllato di rientrare nell'inquadratura e ha deciso di abbassarsi i calzoncini, per poi allontanarsi velocemente.

Il servizio è proseguito tuttavia senza intoppi, anche se i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare il dettaglio goliardico. Barbara D’Urso e la sua inviata hanno continuato a fornire consigli sulla sicurezza durante la Fase 2 e forse non hanno notato cosa sia accaduto durante il collegamento. O, più probabilmente, D’Urso ha riconfermato di essere una brava ed esperta conduttrice, glissando sull'incursione in un momento tanto serio e sfoggiando un impeccabile aplomb britannico, data la tematica importante che si stava trattando.

Tra i consigli forniti da D’Urso quello di indossare sempre la mascherina. Ci sono però delle zone deserte del parco: la presentatrice ha spiegato come in queste aree la mascherina potrebbe non essere obbligatoria. La si può abbassare, tenendola sotto al mento, ma solo se ci si trova almeno a 2-3 metri dalle altre persone.

