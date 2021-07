L'amica di Meghan si vendica: cosa ha fatto a William e Kate

È possibile snobbare il principe William e la moglie Kate, futuri re d’Inghilterra? Secondo la famosa attrice Priyanka Chopra non solo è possibile, ma doveroso se si tratta di difendere i diritti dell’amica del cuore, cioè Meghan Markle.

L’arte di far finta di nulla

Priyanka Chopra e Meghan Markle sono unite da un legame fortissimo. Pensate che la star di origini indiane, vincitrice del concorso di Miss Mondo nel 2000 e ambasciatrice Unicef, sarebbe stata tra le prime persone a incontrare il piccolo Archie dopo la sua nascita. Priyanka, insomma, sarebbe un vero e proprio punto di appoggio per la duchessa di Sussex, che in lei avrebbe trovato una confidente leale e una consigliera attenta. Ora, potremmo dire, forse, anche una vendicatrice spietata.

Il Daily Mail, infatti, ha pubblicato un filmato in cui si vede chiaramente lo sfregio di Priyanka Chopra al principe William e a Kate Middleton. Il fattaccio è accaduto lo scorso 10 luglio a Wimbledon, durante la finale del torneo femminile di tennis che vedeva fronteggiarsi Ashleigh Barty (che poi ha vinto) e Karolina Pliskova. Nel momento in cui il principe William e Kate hanno fatto il loro ingresso sugli spalti, tutti gli occhi erano puntati su di loro. Tutti tranne un paio, per la verità. Quelli di Priyanka Chopra. L’attrice non ha partecipato affatto all’ondata di entusiasmo che ha contagiato il pubblico alla vista dei futuri sovrani d’Inghilterra e non ha battuto le mani come gli altri spettatori, in segno di saluto e ammirazione.

La Chopra avrebbe compiuto, invece, un gesto che può essere giudicato estremamente maleducato, ma efficace. Non ha degnato né William, né Kate Middleton di uno sguardo, fingendo di essere impegnata ad aggiustarsi la sciarpa bianca. Un caso? Una coincidenza? La sciarpa che ha deciso di fare i “capricci” proprio in quell’istante? A giudicare dal video non sembrerebbe, anche se è corretto dare il beneficio del dubbio.

Per dirla tutta se Priyanka Chopra avesse voluto salutare e omaggiare il principe William e sua moglie, avrebbe avuto tutto il tempo e il modo di farlo. La sciarpa poteva attendere. Così, però, non è stato. Anzi. L’attrice ha ripetuto la stessa azione quando i duchi sono arrivati sulla balconata del Centre Court di Wimbledon. I tabloid non si sono fatti sfuggire la notizia, evidenziando lo “sgambetto” di Priyanka a due tra gli esponenti più in vista della royal family.

Una vendetta in nome di Meghan?

Del resto Priyanka Chopra aveva un movente per far finta di non accorgersi dell’arrivo dei Cambridge ed evitare l’incrocio di sguardi. L’alleanza con Meghan Markle, naturalmente. L’attrice non può non aver visto William e Kate, dal momento che le sono passati proprio davanti e si sono seduti solo due file davanti a lei, nel Royal Box. Ribadiamolo. Non abbiamo la certezza che le cose siano andate davvero così, benché gli indizi contro Priyanka Chopra siano numerosi. I giornali si chiedono se il gesto della star sia stato dettato dalla solidarietà con Meghan (benché la questione Cambridge contro Sussex non la riguardi direttamente) anche per un altro motivo. Un precedente che ha per protagonista ancora una sciarpa.

Il 25 dicembre 2018, fuori dalla chiesa di Sandringham, la duchessa di Sussex si voltò per rivolgere la parola al principe William, ma questi avrebbe fatto finta di non vederla, impegnato a sistemarsi la sciarpa azzurra. Meghan non volle dare a vedere di essere rimasta colpita, così si girò di nuovo e sorrise alle telecamere. La strategia a quanto pare funzionò, tanto da essere riproposta oggi da Priyanka Chopra. Dopo la celebre Guerra delle Due Rose (1455-1485), l’Inghilterra si troverà ad affrontare una Guerra delle Due Sciarpe?