Venezia, Leone d'oro al francese L'Evenement. Leone d'argento per Paolo Sorrentino

Il Leone d'oro alla mostra del cinema di Venezia 2021 è andato L'Evenement di Audrey Diwan. Il film è un racconto di denuncia, che difende la legge sull'aborto raccontando la durissima vicenda di una studentessa costretta ad affrontare un pericoloso aborto clandestino nella Francia antiabortista degli anni '60. Nell'annunciare il vincitore, il presidente di giuria Bong Joon Ho ha dichiarato: " Abbiamo veramente amato questo film ed è stata una decisione unanime ".

Leone d'argento Gran premio giuria, invece, per Paolo Sorrentino con il suo È stata la mano di Dio, film autobiografico che si è aggiudicato anche il Premio Marcello Mastroianni, destinato a un giovane attore emergente. Il riconoscimento è andato a Filippo Scotti, protagonista della pellicola. " Sono onorato e emozionato come quando Paolo mi ha scelto per il film ", ha detto l'attore con le lacrime agli occhi.

Grandissima emozione anche per Paolo Sorrentino: " Dovete avere pazienza perché sono molto emozionato. Un film non facile ". Il regista tra i ringraziamenti ha inserito anche Diego Armando Maradona. Una rivincita per il regista premio Oscar, che si è tolto qualche sassolino dalle scarpe: " Ogni tanto qualcuno antipatico mi dice: 'Ma perché tu fai un altro film con Toni Servillo?' e io ora posso rispondere: 'Guardate dove sono arrivato facendo i film con Servillo' ". Il film di Paolo Sorrentino non è stato l'unico italiano a ricevere il premio a Venezia. Il Buco, di Michelangelo Frammartino, è stato insignito del Premio speciale della giuria.

Oltre a Bong Joon Ho, a Venezia in giuria quest'anno hanno seduto anche Saverio Costanzo, Alexander Nanau, Virginie Efira, Cynthia Erivo, Sarah Gadon e Chloé Zhao. Una composizione a maggioranza femminile che ha premiato con il Leone d'argento per la Migliore regia il film The Power of the Dog di Jane Campion. Il premio per la migliore sceneggiatura, invece, è andato a premio alla migliore sceneggiatura a Maggie Gyllenhaal per il film The Lost Daughter, tratto dal libro La figlia oscura di Elena Ferrante. " Questo film è nato grazie al romanzo meraviglioso di una scrittrice italiana ed è stato pensato in Italia dove mi sono sposata e dove ho concepito i miei figli ", ha dichiarato Gyllenhall, che è anche regista del film.