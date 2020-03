Verissimo, Elodie ancora contro Masini dopo Sanremo: "Mi disturbano certe parole"

È trascorso quasi un mese dalla finale di Sanremo ma la 70esima edizione del Festival ha ancora strascichi causati dagli eventi che si sono succeduti nel corso di quei cinque giorni. Non è certo stato un eventi noioso quello di quest'anno, anzi. I colpi di scena non sono mancati durante ognuna delle serate della kermesse, merito dei conduttori ma anche dei cantanti. Se a emergere su tutto e tutti è stata la querelle tra Morgan e Bugo, non si può certo dire che anche gli altri artisti si siano risparmiati, come Elodie e Masini, protagonisti di un altro scontro.

La cantante che sul palco del teatro Ariston di Sanremo ha portato il brano Andromeda è stata ospite di Verissimo nella puntata andata in onda ieri, sabato 29 febbraio. Nel salotto di Silvia Toffanin, l'artista è tornata a parlare della sua esperienza sanremese e della discussione con Marco Masini, accusato di body shaming nei confronti della sua collega. Elodie non ha nascosto di essersi sentita profondamente ferita dalle parole di Marco Masini, così come ha ammesso che quella lite è stata il pretesto per portare alla ribalta il fenomeno del body shaming, che purtroppo colpisce migliaia di donne in tutto il mondo in misura diversa.

" Battute e critiche al mio peso come quella? Sì, è successo più volte nella mia vita. Marco Masini è il pretesto per parlare dell’argomento. Bisognerebbe stare più attenti a come si usano le parole ", ha affermato con sicurezza la cantante romana, che fin da quando è piccola subisce commenti sulla sua forma fisica. " La mia è una magrezza sana e nel caso in cui fosse una preoccupazione sarebbe bello usare toni diversi. Non mi è piaciuto quello che mi è stato detto ", ha spiegato a Silvia Toffanin con grande convinzione, facendo emergere un malessere legato a tanti episodi della sua vita, che in Marco Masini hanno trovato solo il culmine. Dal salotto di Verissimo, Elodie lancia un forte messaggio di body positive: " Io parlo per tante altre donne. Perché io non posso piacermi con 5 kg in più o in meno? Chi dice qual è la normalità? Si tratta anche di costituzione ."