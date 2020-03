Verissimo, i vip uniti cantano Imagine per gli italiani in quaratena

Verissimo è uno dei programmi che Mediaset ha deciso di sospendere all'inizio dell'emergenza Covid-19, insieme a CR4-La Repubblica delle donne e Domenica Live. L'azienda ha scelto di rinunciare ai programmi di puro intrattenimento leggero per concentrare la maggior parte delle sue energie sull'informazione, implementando i programmi che forniscono notizie in tempo reale sull'epidemia di coronavirus. In queste ultime settimane, il programma di Silvia Toffanin è tornato in onda nel sabato pomeriggio di Canale5 con il best of delle interviste ma per la puntata di sabato si è pensato a un contenuto inedito, per trasmettere un messaggio positivo ai telespettatori. A voler guardare il lato positivo di questo momento di enorme difficoltà per il Paese, è indubbio che gli italiani si siano stretti gli uni con gli altri, uniti contro un nemico comune. Si è riscoperto il valore della solidarietà e del contatto sociale (e non social), proprio quando questo ci è stato portato via per contenere l'epidemia.

Il canto sembra essere diventato l'elemento di unione del popolo italiano. Da settimane, ormai, il Paese si ritrova sui balconi e intona qualche canzone, un modo per sentirsi unito e incoraggiarsi in questo momento di così forte difficoltà. Molti sono gli artisti che hanno deciso di regalare la loro musica al quartiere in cui risiedono, allietando i pomeriggi in casa dei loro vicini. Altri hanno deciso di fare lo stesso ma in diretta streaming, per abbracciare un pubblico ancora più vasto. I programmi televisivi hanno dato voce agli artisti, organizzato flash-mob e trasmesso in diretta i canti della popolazione, che hanno riempito le città silenziose vuotate dal traffico di uomini e mezzi. Bon Jovi ha regalato una canzone all'Italia e ha realizzato un videoclip home made con spezzoni di video casalinghi degli italiani in quarantena.

Queste sono solo alcune delle iniziative canore delle ultime settimane di quarantena degli italiani e a queste si è voluta unire anche Silvia Toffanin con il suo Verissimo. La conduttrice ha invitato tantissime star dello spettacolo e della musica a unirsi per un messaggio solidale agli italiani sulle note di Imagine di John Lennon. I numerosi volti che hanno dato la loro adesione all'iniziativa, ognuno dalla propria abitazione, hanno cantato il brano simbolo della speranza e i loro singoli contributi sono stati montati in un video che verrà trasmesso in apertura del programma, domani alle ore 15.40. Tra i tanti che hanno risposto all'appello di Silvia Toffanin ci sono, per esempio, Michelle Hunziker, Afef, Il Volo, Alessandra Amoroso, Alena Seredova, Alberto Urso, Paolo Ruffini, Gerry Scotti, Raoul Bova, Serena Autieri, Edoardo Stoppa, Gigi D'Alessio.