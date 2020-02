Verissimo, Levante fuga i dubbi su Diodato: "Non è per me quella canzone"

Levante è stata una delle grandi protagoniste del festival di Sanremo appena concluso e sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata di domani di Verissimo, in onda su Canale5 a partire dalle 16. La cantante ha affrontato il suo brillante momento personale, che la vede innamorata e felice.

Nella sua vita, da qualche mese, c'è infatti un uomo di cui Levante preferisce non rivelare l'identità da Silvia Toffanin: " Sono innamorata e sono in una fase molto felice della mia vita. Ho un fidanzato da pochi mesi. È bello essere innamorati. L’amore non deve essere faticoso. " Sono parole dettate dalla felicità del momento quelle di Levante, che oltre che a livello personale, è in una fase ottimale della sua vita anche a livello professionale. La partecipazione a Sanremo ha dato nuova luce alla sua popolarità e ha incrementato il suo bacino di pubblico, con tante persone che l'hanno apprezzata sul palco del teatro Ariston.

Ma non c'è stata solo la musica per Levante al festival di Sanremo, perché durante l'ultima serata è stata suo malgrado protagonista di un gossip sollevato dal suo collega Coez. Il cantautore è molto amico della cantante ma anche del vincitore di Sanremo, Diodato, che si è presentato sul palco con la canzone Fai rumore. È stato proprio Coez, che conosce bene entrambi, a supporre che il brano sia stato dedicato da Diodato a Levante, perché tra loro in passato c'è stato un lungo coinvolgimento sentimentale. È stata una storia molto intensa, che i ragazzi hanno voluto vivere lontani dai gossip e dai pettegolezzi. Non hanno mai condiviso la loro relazione sui social e solo le persone a loro più vicine, e i fan più attenti, hanno saputo cogliere qualche dettaglio di questa love story.