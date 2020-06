La verità di Belen su Mattia Ferrari: "Il mio nuovo fidanzato, leggermente gay"

Belen Rodriguez è single. Se mai fosse una ulteriore conferma sullo status sentimentale della showgirl argentina, è stata la stessa a fornirla in una delle sue ultime storie pubblicate su Instagram. Non è un momento piacevole per lei, i tumulti in famiglia con suo marito Stefano De Martino riempiono i siti e le pagine dei giornali di cronaca rosa dopo l'annuncio di una possibile separazione, che si fa sempre più concreta con il passare del tempo. Lei si trova a Milano insieme a Santiago, il figlio avuto con De Martino, mentre lui da oltre un mese si trova a Napoli.

L'allontanamento di Stefano De Martino da Milano forse è giunto al momento giusto. Il ragazzo è tornato nella sua città natale ufficialmente per questioni di lavoro, visto che attualmente si trova impegnato nella registrazione dei nuovi episodi del programma comico Made in sud in partenza a breva. Tuttavia, questo ha permesso alla coppia di prendere del tempo e di ragionare sul da farsi prima di far trapelare qualcosa all'esterno della coppia. C'è un bambino da proteggere e una storia d'amore che forse ha ancora bisogno di essere protetta per tutto quello che ha permesso di costruire, primo fra tutti un figlio. Belen ha parlato, ha voluto fare un video e ci ha voluto mettere la faccia quando il settimanale Chi ha lanciato la prima indiscrezione. Il suo è stato un gesto coraggioso e necessario per evitare supposizioni inesistenti. Il web ha comunque mormorato e ipotizzato varie cause dell'ipotetica separazione, anche alla luce delle parole di Belen, che in alcuni commenti ha parlato di problemi che si ripetono " solo perché te ne accorga per davvero come stanno le cose ".