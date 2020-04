La verità sul flirt tra Jeremias Rodriguez e Martina Luchena: "Siamo solo amici"

Qualche tempo fa il gossip si concentrò su Jeremias Rodriguez e sulla ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Martina Luchena, che secondo i rumors avevano iniziato una frequentazione poco dopo la fine della storia tra l’argentino e Soleil Sorge.

Ad alimentare le indiscrezioni tanto da far pensare che le voci iniziate a circolare fossero fondate, le dichiarazioni al vetriolo di Soleil che, rispondendo ad un follower che le faceva notare come il suo ex fidanzato si fosse già consolato e, per giunta, con una sua ex amica, lei non si era tirata indietro e aveva commentato stizzita.

“ Purtroppo non tutti hanno il coraggio di affrontare la propria vita con limpidezza. Forse proprio perché correte ad attaccare e giudicare al primo passo che si fa. Probabilmente è solo un insieme di persone sole o povere individualmente che cercano di farsi forza uscendo insieme – aveva detto la Sorge - . Personalmente sono abituata a vedere ragazze che decantano amicizia per poi correre dietro ai miei ex. E ancor di più a vedere degli ex cercare di guarire abbassandosi di livello o cercando nel mio giro di ‘amiche’. Sembra quasi una moda ma non per questo vanno giudicati. Viviamo in dislivelli morali e di intelletto. E va bene così. A ognuno la sua ”.

A distanza di tempo dall’attacco di Soleil Sorge a Jeremias Rodriguez e Martina Luchena, quest’ultima ha chiarito una volta per tutte i rapporti con l’argentino parlando di semplice amicizia nata in seguito al forte legame che la unisce a Cecilia Rodriguez.