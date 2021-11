"Icardi è andato a letto con lei": la bomba che ha fatto esplodere Wanda Nara

Prosegue a suon di colpi di scena e rivelazioni la telenovela argentina su Mauro Icardi e Wanda Nara. La coppia si sarebbe nuovamente allontanata dopo la diffusione di inediti dettagli sul tradimento consumato dal calciatore del Psg. Secondo la giornalista Yanina Latorre, Wanda Nara avrebbe detto definitivamente addio al marito - nonostante la riconciliazione che li aveva visti a un passo dal divorzio - dopo avere ricevuto un'email con piccanti dettagli su un incontro tra Maurito e China Suarez a Parigi.

Nel corso dell'ultima puntata di Los Angeles de la Manana, la reporter argentina ha rivelato che Wanda Nara ha lasciato Parigi in fretta e furia per volare a Milano per impegni di lavoro. Sui suoi canali social, l'imprenditrice argentina si è mostrata impegnata nella realizzazione di una campagna pubblicitaria sulla sua linea di make up, confermando la notizia. Un messaggio inviato da Wanda a Yanina Latorre - e mostrato all'interno del programma - avrebbe però annunciato l'ennesima rottura tra Icardi e la Nara: " Ecco cosa mi ha scritto Wanda: 'Sto bene, da sola, lavoro e non voglio sapere altro di niente'" .

Un "niente" riferito alle nuove pesanti indiscrezioni che stanno circolando sul conto di Mauro Icardi nelle ultime ore. Secondo le riviste scandalistiche, il calciatore non avrebbe flirtato solo con l'attrice China Suarez, ma anche un'altra modella Rocio Guirao Diaz. E avrebbe ricevuto un video hot dalla Suarez dopo essersi riconciliato con la moglie. Insomma uno scandalo dietro l'altro. La ciliegina sulla torta sulla nuova rottura, secondo quanto riferito da Yanina Latorre, sarebbe stata l'email ricevuta da Wanda Nara, dove si riportano i dettagli di un incontro in un hotel parigino tra Maurito e La China.