Veronica Graf ammette: "Ho dormito con Moreno quando stava con la Caruso"

È tempo di confronti a Pomeriggio Cinque, dove Veronica Graf e Paola Caruso si sono ritrovate per un faccia a faccia che ha portato la ex gieffina a fare una importante rivelazione sui suoi rapporti con Moreno Merlo.

Ai tempi della storia tra il giovane e Paola Caruso, uscirono delle foto che lasciavano ipotizzare che lui avesse tradito la “Bonas” con la Graf. Ritrovatisi nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso, però, i due avevano spiegato di aver intrattenuto un brevissimo flirt, mentre lui si era affrettato a chiarire che tutto era accaduto quando la sua relazione con Paola si era ampiamente conclusa.

La D’Urso, però, ha scelto di continuare ad indagare su questo triangolo amoroso mettendo a confronto Veronica e Paola. La Graf, interrogata dalla Caruso, ha ammesso di aver sentito Moreno Merlo prima e durante la scorsa estate via Facebook e Whatsapp. “ È stato lui che mi ha cercato – ha sottolineato la ex gieffina, facendo ulteriori precisazioni - . Quando è venuto a prendermi in stazione quella è stata o l’ultima o la penultima volta che ci siamo visti ”.

“ Ci siamo visti da settembre a novembre – ha aggiunto ancora la Graf che, incalzata dalla d’Urso, ha spiegato - . Quella con Moreno non la reputo una storia. Abbiamo dormito insieme, ma non sapevo che stava con Paola Caruso perché non vivevo in Italia. L’ultima volta che mi ha voluto vedere, mi ha raccontato la verità ”.