"Sono Totti e Noemi". Il video da Sabaudia fa esplodere il web

Su Tik Tok il video ha già ottenuto migliaia di visualizzazioni e se l'identità dei due protagonisti venisse confermata, si tratterebbe del primo filmato in cui Francesco Totti e Noemi Bocchi, la sua nuova fiamma, si fanno vedere insieme in pubblico. Per molti si tratterebbe di un fake, ma Dagospia ha rilanciato il contenuto diventato virale sui social, insinuando che la donna immortalata nelle immagini sia proprio Noemi.

Tutto è partito dalla popolare piattaforma social dedicata ai video. Nelle scorse ore un utente ha filmato di nascosto una coppia in mare a Sabaudia. I due - che sembrano essere proprio Totti e Noemi - si vedono camminare nell'acqua in lontananza mentre chiacchierano e si guardano attorno. " Lo vedi Totti con quella nuova aho. Sta là. 'Sto fijo de na.... ", dice il giovane romano, che ha realizzato il video con il suo telefonino per poi condividerlo su Tik Tok.

Il filmato, neanche a dirlo, è diventato virale in brevissimo tempo e Dagospia ha analizzato le immagini con attenzione, alimentando i dubbi sull'identità della coppia. " Sui social impazza il video che ritrarrebbe l'ex capitano della Roma insieme alla sua nuova fiamma Noemi Bocchi nell'azzurro mare di Sabaudia. E' lui o non è lui? Quanto a Noemi sembrano esserci pochi dubbi ", ha ironizzato il portale di Roberto D'Agostino puntando l'attenzione sulla donna che, per la sua fisionomia, sembrerebbe proprio la 35enne romana, che ha fatto perdere la testa a Totti.

Secondo qualcuno, in realtà, l'uomo non sarebbe l'ex capitano della Roma ma il fantomatico Emanuele, l'ex confidente e amico di Ilary Blasi, che avrebbe retto il gioco a Totti mentre si vedeva di nascosto con Noemi, tradendo la fiducia della conduttrice. Il video potrebbe inguaiare non poco lo sportivo in una settimana definita decisiva per la separazione consensuale. Da sempre, infatti, si parla del presunto accordo che Francesco avrebbe avuto con Noemi di non ufficializzare la relazione almeno fino a quando le carte del divorzio non fossero state firmate. Essere sorpreso in pubblico per colpa di una disattenzione in questo momento cruciale non gioverebbe all'ex capitano giallorosso.