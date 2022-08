Ilary tradita due volte: "Il suo amico era seduto accanto alla Bocchi all'Olimpico"

Dopo la bomba sganciata dal Corriere, che vorrebbe Noemi Bocchi incinta di Francesco Totti, è il settimanale Chi a rilanciare con una nuova indiscrezione. Ilary Blasi sarebbe stata tradita due volte. Non solo dall'ex marito, ma anche da uno dei suoi migliori amici, Emanuele, che avrebbe retto il gioco all'ex capitano giallorosso mentre si vedeva di nascosto con la sua nuova fiamma.

Il settimanale di Alfonso Signorini ha pizzicato lo storico amico di Ilary, che l'ex letterina conoscerebbe da quando hanno 15 anni, al fianco di Noemi in più di un'occasione. Al Circeo in mare a farsi due risate ma soprattutto allo stadio tra febbraio e marzo, quando la tresca tra il Pupone e la sua nuova dama non era ancora stata svelata. " È grazie a lei che ha conosciuto Totti, ed è lei che ha lasciato per seguire il capitano ", riferisce Chi, che spiega come mai l'amico l'avrebbe tradita in favore di Francesco: " Totti aveva bisogno di non essere solo con Noemi, per non destare sospetti ".

Così Emanuele si sarebbe trasformato nel "palo" perfetto per il capitano della Roma per smarcarsi dalle domande dei curiosi e per essere al sicuro dai possibili sospetti della moglie. Dove c'erano Totti e Noemi ci sarebbe stato anche lui e Ilary non avrebbe avuto modo di dubitare di entrambi. Peccato che a marzo, quando uscirono le foto allo stadio Olimpico, la conduttrice dell'Isola abbia fatto due più due e le domande pare le abbia fatte davvero. " Quando uscirono le foto del capitano allo stadio, con Noemi seduta a poche file di distanza, Ilary chiese a Emanuele cosa ci fosse di vero, visto che l'amico era seduto accanto alla Bocchi. Ma la rassicurò: erano lì perché lui frequentava un'amica di Noemi, che l'accompagnava" .

Quando la rivista di Signorini ha pubblicato lo scoop, che confermava la frequentazione tra Totti e Noemi, " Ilary ha capito di essere stata ingannata anche dall'amico ". E avrebbe messo un punto fermo sull'intera vicenda. " Il nostro matrimonio non reggerebbe a un tradimento ", aveva detto la Blasi a Verissimo, quando a marzo andò in televisione a smentire la crisi con Francesco perché " lei non ha mai avuto dubbi, ha sempre creduto a Totti, ma, quando perdi fiducia nell'uomo che hai amato incondizionatamente, allora è finita ".