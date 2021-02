"Violentata la nostra intimità", Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez derubati in casa

Brutta disavventura per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. La coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello, sabato scorso, è stata vittima di un furto nell'abitazione di Trento. Via oggetti preziosi, vestiti e indumenti di valore. Un bottino ricco che ha lasciato nello sconforto Ignazio e Cecilia che, nonostante non si trovassero in casa al momento del colpo, sono rimasti sconvolti per l'accaduto.

A raccontare quanto avvenuto nella notte tra sabato 6 e domenica 7 febbraio è stato Ignazio Moser, pubblicando un breve comunicato nelle storie del suo profilo Instagram. Il tutto quando la coppia stava vivendo un momento sereno e felice anche grazie alla notizia della nuova gravidanza della sorella di Cecilia, Belen Rodriguez, in attesa del suo secondo figlio dal compagno Antonino Spinalbese. E invece come un fulmine a ciel sereno la coppia è stata vittima delle attenzioni di un gruppo di malviventi. Ignoti si sono introdotti nell'abitazione dove Cecilia e Ignazio vivono con il padre di lui, il ciclista Francesco Moser, hanno devastato tutto e rubato di tutto. Un furto organizzato in piena regola, descritto da Moser sui social network: " Purtroppo sabato scorso degli scarti della società sono entrati in casa nostra ribaltando casa e rubando di tutto e di più. Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari ovviamente ".