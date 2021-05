Virginia Mihajlovic é incinta: Sinisa scoppia a piangere

L'annuncio della gravidanza di Virginia Mihajlovic è tutto social. La figlia dell'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha scelto Instagram per svelare di essere in attesa di una bambina. Il video, in cui mostra la reazione del fidanzato, dei genitori e della bisnonna alla notizia, è già diventato virale. Il filmato ha raggiunto, infatti, oltre mezzo milione di visualizzazioni, raccogliendo centinaia di commenti in pochissime ore.

La bambina nascerà il prossimo novembre ed è il frutto della relazione che Virginia Mihajlovic ha da oltre un anno con il difensore del Pordenone Alessandro Vogliacco. Una gravidanza cercata e desiderata come ha ammesso la 23enne sul suo canale Instagram: " Il sogno più grande che avevamo, dal primo giorno insieme, adesso è realtà. Ti abbiamo voluta con tutta la nostra anima e non riesco nemmeno a descrivervi quanta gioia proviamo nel dirvi oggi che diventeremo mamma e papà ".

Che abbia inizio il nostro viaggio come mamma e papà

Ammazza...ma è tuo? Ma state scherzando? Adesso? Quest'anno?

A tenere banco sui social network, oltre alla notizia, è stato soprattutto il video girato da Virginia Mihajlovic, che riassume le diverse reazioni della famiglia all’annuncio della sua dolce attesa. Prima tra tutti quella del fidanzato Alessandro, 23 anni, che ha scoperto della gravidanza attraverso una lavagnetta magnetica con la scritta "" e un test di gravidanza positivo. Più ironica la reazione di nonno, che ha scoperto dell'arrivo della sua prima nipote attraverso un body da neonata con scritto: "Sorpresa, ciao nonno". L'allenatore del Bologna prima ha pensato ad uno scherzo: "". Poi si è abbandonato alle emozioni e alle lacrime di gioia, sostenuto dall'allegria della moglie e futura nonna, Arianna che nel video ha improvvisato un balletto.

Un momento di felicità in casa Mihajlovic che arriva dopo due anni difficili. Sinisa è reduce da una lunga e dura battaglia contro la leucemia e lo scorso agosto aveva addirittura contratto il coronavirus. Oggi, però, sembra essere tornato il sereno per Sinina, la moglie Arianna e la figlia Virginia, che a novembre lo renderà nonno della sua prima nipotina. La giovane, che nel 2019 ha partecipato all'Isola dei Famosi, ha atteso il secondo trimestre per svelare ai familiari della dolce attesa.