La figlia di Mihajlovic diventa mamma: "Sinisa sarà un nonno perfetto"

Dopo l’annuncio di qualche settimana fa che mostrava Sinisa commosso per la grande notizia, Virginia Mihajlovic, fidanzata con Alessandro Vogliacco, difensore del Pordenone, racconta come sta vivendo questa gravidanza.

La bimba è per loro il regalo più grande, da sempre infatti desideratissima nonostante la giovane età di entrambi. Insomma, quella di diventare genitori è una vera e propria gioia che, in casa Mihajlovic, arriva dopo alcuni anni difficili per via della lunga e dura battaglia contro la leucemia di Sinisa, pronto finalmente oggi a diventare nonno della sua prima nipotina.

Insomma, la famiglia Mihajlovic è quindi pronta per allargarsi con l’arrivo di una femminuccia, ma non passerà molto prima che la giovanissima coppia convoli anche a nozze!

Innanzitutto, auguri! A quanti mesi è?

"Grazie mille! Sto terminando il quarto mese, tra una settimana entrerò nel quinto!".

Quanto avete desiderato lei e Alessandro questa gravidanza, era pianificata?

"Sì, è stata una gravidanza cercata, aspettavamo da tantissimo questo momento! I programmi in realtà erano altri, volevamo diventare genitori a 24 anni, ma poi la voglia è cresciuta sempre di più, e ci siamo detti "ma perché aspettare?" e quindi a 22 anni eccoci qui, felicissimi di diventare presto mamma e papà!".

Sapete già se sarà un maschietto o una femminuccia?

"Sì, sarà una femminuccia! Io ero sicura fosse un maschio, e invece ho ricevuto questa bella sorpresa! Desideravo tantissimo fosse femmina!".

In ogni caso, avete qualche preferenza in fatto di nomi, se sì quali?

"Per quanto riguarda il nome siamo stati per molto tempo in disaccordo. Io amo tantissimo il nome che abbiamo scelto, Alessandro invece ho dovuto convincerlo un po’... Ancora adesso a volte mi chiede "amore, ma siamo sicuri di volerle dare questo nome?", e io rispondo "certo!". Mi piace troppo e non potrei mai chiamarlo, ormai è "Lei"! Per ora preferiamo ancora non dirlo, sarà una sorpresa!".

A che punto sono i preparativi, ad esempio, c’è già una stanzetta pronta per lei o altro?

"Non c’è ancora una stanzetta pronta ma abbiamo già acquistato molte cose per la cameretta che prepareremo verso settembre, non vedo l’ora!".

Cosa le fa credete che Alessandro sarà un ottimo papà?

"Alessandro è un ragazzo speciale, un uomo fantastico e fin da subito ho creduto fortemente che sarebbe stato lui il papà dei miei figli... l’ho sempre immaginato come un papà amorevole, presente, protettivo... e adesso non vedo l’ora di vederlo nelle vesti di papà! Sono sicura che nostra figlia sarà innamorata di lui".

Ma facciamo un passo indietro: lei e Alessandro come vi siete conosciuti?

"Io ed Alex ci siamo conosciuti a Torino: lui giocava nella primavera della Juventus e mio papà allenava il Torino. Quando era più piccolo era fidanzato con una ragazza che conoscevo e quindi sapevo già più o meno chi fosse... dopo qualche anno mi è rispuntato il suo profilo su Instagram ed ho pensato che bel ragazzo fosse... così ci siamo mandati qualche messaggio e dopo qualche ora che parlavamo avevo già preso il biglietto per Torino!".

Chi dei due ha fatto il primo passo e come?

"Lui mi ha scritto il primo messaggio, dopo che io misi una foto di un paesaggio di Roma... ne ha approfittato ed ha iniziato a raccontarmi di quando a 15 anni venne a giocare a Roma".

Chi è stata la persona alla quale avete detto per prima la notizia della gravidanza?

"Mia mamma è stata la prima persona a saperlo, gliel’ho detto subito dopo aver fatto il test ancor prima di dirlo ad Alessandro... poi ovviamente a tutta la mia famiglia e alla sua".

Anche Alessandro fa parte del mondo del calcio, la si potrebbe definire una sorta di tradizione di famiglia?

"Non so se definirla una tradizione di famiglia, ma senza dubbio a me il calcio fa sentire "acasa"! Mi piace avere mio papà e il mio ragazzo che condividono la stessa passione".

In che rapporti è il suo compagno con suo padre Sinisa?

"Ottimi rapporti, si vogliono un bene sincero. Per Alessandro mio papà è un secondo papà, per mio padre invece Alessandro è come fosse suo figlio!".

Suo padre si sarebbe mai aspettato di diventare nonno così presto?

"Sì, io l’avevo avvertito! Ho sempre amato tantissimo i bambini, ho sempre sognato di diventare mamma molto giovane... poi ultimamente con la mia famiglia esprimevo la mia forte voglia di diventare mamma... quindi sì, un pochino se l’aspettavano! Anche se quando si annuncia una cosa così, è sempre una sorpresa".

Sarà un nonno a tempo pieno? Ne farà una piccola star del calcio?

"Sì, sono sicura che nonostante la lontananza del vivere in due città diverse sarà un nonno a tempo pieno! È una femmina ma chi lo sa, magari amerà comunque il calcio!".

Come sta oggi suo papà e come procede il percorso che state facendo tutti insieme a lui?

"Grazie a Dio mi papà oggi sta bene e questa è la cosa più importante, dopo un periodo come quello che abbiamo vissuto ci voleva in famiglia una gioia così grande!".

State pensando, magari dopo la gravidanza, di sposarvi?

"Sì, ci pensiamo spesso e sarà sicuramente una delle cose che faremo una volta che nascerà la bambina... senza fretta ma senza neanche aspettare troppo tempo!".

Oltre a diventare presto mamma, c’è anche qualche progetto lavorativo all’orizzonte?

"Per il momento sto ancora finendo gli studi, mi sono laureata lo scorso settembre e mi mancano gli ultimi due anni di laurea magistrale. Per il momento penso a prepararmi a fare la mamma, e finire gli studi... poi penserò al resto. Nel mentre ho qualche lavoro sui social che mi diverte sempre!".