La figlia di Fedez spiazza il cantante e durante la diretta lo chiama così

Quando vivi una vita sui social network succede anche questo: immortalare tua figlia mentre pronuncia per la prima volta la parola "papà". Un avvenimento speciale per ogni genitore che, invece di essere vissuto privatamente, è stato condiviso con milioni di follower, oltre 14 milioni nel caso di Fedez. Il rapper milanese è riuscito, infatti, a filmare la figlia Vittoria mentre pronuncia la fatidica parola per la prima volta dopo mesi di tentativi e richieste.

Chi segue Fedez sulla sua pagina Instagram lo sa. Da mesi il cantante stava cercando di fare pronunciare la parola "papà" alla più piccola di casa, ma senza successo. Almeno fino a poche ore fa, quando Vittoria ha rotto gli indugi sorprendendo il padre durante una diretta Instagram. Fedez si era collegato con i suoi seguaci per scambiare due chiacchiere mentre, come ogni mattina, dava la colazione alla figlia.

" Se tu dicessi in diretta papà, amore? ", ha provato a incitarla il rapper, mentre metteva in sicurezza la bambina sul seggiolone e la incitava ancora: " Come si dice... papà, papà ". E così, dopo un paio di tentativi andati a vuoto, Vittoria ha sorpreso Fedez che ormai non ci sperava più. " Pa-pà " ha scandito la piccola dopo un timido tentativo sentito solo dal rapper. Ma quando la figlia si è fatta sentire anche dai follower in collegamento, la gioia del marito di Chiara Ferragni è esplosa. Il cantante si è rivolto incredulo verso la fotocamera del suo cellulare e non è riuscito a contenersi.

Così dopo i primi passi e le prime parole, Fedez è riuscito a documentare sul web una nuova tappa nella crescita della figlia. Un po' come in The Truman Show. Era andata meglio con il figlio Leone che - al contrario - aveva pronunciato la parola "papà" ancora prima di "mamma". E in più di un'occasione Chiara Ferragni era apparsa su Instagram mentre incitava il figlio a pronunciare la parolina tanto attesa, mentre Fedez gongolava per essere stato il primo a essere "riconosciuto" dal bambino. Com'era prevedibile, il video della sorpresa che Vittoria ha fatto a Fedez è diventato virale sul web.