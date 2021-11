"Il vizietto di Iacchetti". La Corvaglia sbotta: "Solo min... per infangarlo"

" Problemi finanziari per Enzo Iacchetti finito nel circolo vizioso delle scommesse e del gioco d'azzardo ". L'ultima fake news sul conduttore di Striscia la notizia circolata sul web ha creato non poco scalpore nel mondo dello spettacolo. Un clamore tale da spingere la sue ex, Maddalena Corvaglia, a esporsi pubblicamente per difenderlo.

Le indiscrezioni su Enzo Iacchetti sono iniziate a circolare nelle scorse ore, dopo la pubblicazione di un articolo sul portale Chesuccede.it, nel quale si parlava del presunto vizio del popolare conduttore. Una passione, quella per il gioco d'azzardo, che lo avrebbe portato addirittura a " rischiare di finire sul lastrico ". Secondo quanto riportato nell'articolo, Iacchetti avrebbe sofferto in passato di ludopatia, una vera e propria dipendenza patologica dal gioco, che lo avrebbe portato ad avere grossi problemi finanziari.

La clamorosa notizia, rivelatasi in realtà una fake news, si è diffusa a macchia d'olio sul web destando sconcerto vista l'estrema riservatezza di Enzo Iacchetti sulla sua vita privata. Ma se il conduttore ha preferito la via del silenzio, scegliendo di non commentare le indiscrezioni, invece la sua ex fidanzata, Maddalena Corvaglia, è voluta intervenire pubblicamente in sua difesa.

Attraverso una serie di video pubblicati sulla sua pagina Instagram, l'ex velina bionda di Striscia la notizia ha rivelato di avere scoperto la news per caso, dopo una notifica di alert ricevuta sul suo cellulare. Dopo avere letto quanto riportato sul sito, però, è letteralmente sbottata, definendo false e infondante le illazioni circolate in rete su Iacchetti: " Tra tutte le minchiate che ho sentito - e ne ho sentite tante - questa devo dire che è tra le prime. Allora, perché non vi trovate un lavoro vero? Perché bisogna calunniare e infangare una persona che ha 50 anni di carriera alle spalle? ".