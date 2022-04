"La vodka in mano, la sostanza in bagno…". Monologo choc di Grignani

Gianluca Grignani è stato protagonista di un lungo monologo andato in onda nell'ultima puntata de Le iene. Il cantante si è messo a nudo e ha rivelato le sue più intime debolezze davanti alle telecamere, con un atto di grande coraggio che ha spiazzato molti. Nessuno si sarebbe aspettato quel "coming-out" diretto, senza troppi fronzoli, dal quale ora Gianluca Grignani vuole ripartire per costruire il suo nuovo futuro.

" La bottiglia di vodka volteggia nella mia mano lungo il soppalco della villa che si affaccia sulla collina di vigneti. Indosso una vestaglia blu. La sostanza è nascosta sapientemente in bagno: ogni tanto la vado a trovare, per non cedere a qualcosa che neanche io so cosa è. L’alcool non fa effetto, non mi calma... ", esordisce Grignani nel silenzio assordante dello studio de Le iene.

Il monologo poi prosegue: " Lo spazio che separa il soppalco dal pavimento è come la caduta dalla cima dell’Everest al fondo della Fossa delle Marianne. Il mio cervello srotola immagini e pensieri in quest’ordine: padre, madre, figli, lavoro, amici. Mi sento cadere, ma il mio corpo è ancora lì. Fermo. Immobile. Grido: 'La mia vita per un motivo…aiuto!' ". Non dev'essere stato facile per Grignani, che l'ha fatto con un obiettivo molto chiaro: " Mi sono messo a nudo, vi ho raccontato quello che ho lasciato alle spalle. Spero così di aver guadagnato la vostra fiducia in quanto a sincerità ".

Il cantante spiega poi che si tratta di un episodio della sua vita che, però, pare inquadri uno dei periodi più bui vissuti da Grignani, che ora si è messo quella parentesi alle spalle ed è pronto a ripartire, guardando con ammirazione alla generazione dei giovanissimi di oggi, quella dei post-Millenials e identificando se stesso e la sua generazione in una massima: " Non date mai ad un poeta in mano una chitarra, vi racconterebbe quello che i poeti nascondono in fondo al fiume della tristezza e il resto del mondo potrebbe scambiarlo per un grido di guerra ".