The Voice Senior, il televoto va in tilt. Caos negli studi Rai

Annibale Giannarelli è il vincitore dell'ultima edizione di The Voice Senior. Prima della sua proclamazione, però, in puntata c'è stato il caos per il televoto. Durante la diretta, in più di un'occasione, Antonella Clerici si è scusata per la lentezza nella comunicazione dei risultati del televoto, ma solo nel finale si è scoperto cosa è realmente accaduto durante la puntata. E ai vertici Rai non è rimasto che scusarsi.

Tra emozioni e sorprese, i primi problemi legati al televoto si sono manifestati intorno alle ore 23. La conduttrice ha ricordato al pubblico le modalità di voto, ma ha messo le mani avanti parlando di un alto numero di telefonate ricevute ai centralini. Una situazione usuale per una finale, che non poteva però fare presagire il blackout del sistema avvenuto nel momento cruciale della serata quando, alla fine della prima manche, otto finalisti dovevano essere eliminati, lasciando in gara i quattro che si dovevano contendere il titolo. Ma la mole di voti ricevuti - via sms e via telefono - ha mandato in tilt il sistema e Antonella Clerici ha dovuto allungare i tempi, dilungandosi con i giudici e i concorrenti. Per superare l'impasse la presentatrice ha dato la parola ai dodici finalisti, che hanno raccontato il loro percorso nel talent. Un momento che si è protratto a lungo con grande sorpresa dei telespettatori.