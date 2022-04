“Vola basso”, “Caro Vladimir...”. All’Isola volano stracci tra Luxuria e Vaporidis

Scontro al fulmicotone tra Vladimir Luxuria e Nicolas Vaporidis durante l'ultima puntata dell'Isola dei famosi. Il concorrente e l'opinionista sono stati protagonisti di un'accesa discussione sulle strategie di gioco adottate dall'attore di origine greca, che da quando è iniziato il programma è quasi sempre stato immune dalle nomination perché tra i favoriti. La miccia che ha acceso la lite è stata la decisione della scorsa settimana di Nicolas Vaporidis di nominare Clemente Russo e Laura Maddaloni, coppia nel gioco e nella vita, nonostante la contrarietà di Estefania Bernal, in gioco insieme all'attore.

La scelta di Nicolas Vaporidis ha fatto infuriare i due sportivi, anche perché l'attore di Notte prima degli esami ha ammesso che con quella mossa ha voluto salvare Lory Del Santo, che gli aveva confessato di non voler finire al televoto. Nulla di sbagliato a livello di regolamento e di gioco per Nicolas Vaporidis, visto che l'Isola dei famosi è un reality e che le strategie sono fondamentali per andare avanti. Ma è comprensibile la rabbia di chi subisce una manovra di gioco come questa, soprattutto se si tratta di due sportivi abituati alla lealtà. " Il discorso è che io sono rimasto male per la mancanza di personalità e la manipolazione della signora Del Santo ", ha sbottato Clemente Russo, che ha perso al televoto e ha dovuto trasferirsi insieme alla moglie su Playa Sgamada.

Le parole del judoka sono state raccolte da Vladimir Luxuria: " Sapevo che è un attore e ora lo scopro regista. Ha dato una motivazione farlocca. Perché Nicolas sa bene che Carmen e Alessandro hanno superato tutte le nomination. Penso che Nicolas volesse far eliminare la coppia Russo ". L'attacco dell'opinionista non va giù a Nicolas Vaporidis, che a quel punto si scalda e ha una reazione veemente, con la quale ha voluto sollevare Estefania e Lory da ogni responsabilità: " Ho scelto, ho fatto una cazzata, ma l’ho fatta io ".