Volano schiaffi al Grande Fratello: la contessa De Blanck picchia Enock

Volano schiaffi al Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore, durante un'accesa discussione, nella Casa si è consumata una lite tra Patrizia De Blanck ed Enock e la contessa sarebbe arrivata addirittura a rifilare due schiaffoni al fratello di Mario Balotelli. Il condizionale è d'obbligo, perché non ci sono video che mostrano l'aggressione, ma su Twitter sono decine i cinguettii che raccontano quanto accaduto.

La contessa ha appena ammesso, assieme a Dayane, -

di aver dato due schiaffi ad Enock per aver difeso Rosalinda durante una loro lite. Inutile che però chiedete il video che tanto non erano ripresi, poi ora con la regia unica....

Il fatto è che ho menato Enock. Gli ho dato due schiaffoni, perché mi si era messo davanti così mentre parlavo con Tommaso…

L'episodio è avvenuto nelle scorse ore durante un diverbio scatenatosi tra. Mentre i due stavano litigando la contessa si sarebbe intromessa nella discussione e per far valere le sue motivazioni avrebbe dato due schiaffi e una gomitata a Enock. "scrive un'utente su Twitter -". Invece un video su Twitter è spuntato e nelle immagini la contessa afferma di aver preso realmente a schiaffi il povero Enock: "".

Ad avvalorare il racconto ci sarebbero un altro cinguettio social nel quale si spiega: " Enock ieri si stava sfogando con Pierpaolo e Tommaso, per gli schiaffi che ha ricevuto dalla contessa ma la regia ha staccato ". E proprio Tommaso Zorzi ha condannato duramente l'azione violenta della contessa (alla quale ha assistito) parlando con Francesco Oppini e Maria Teresa Ruta: " Ha dato due sberle a Enock pesanti, erano davvero forti, non stava scherzando ". Un modo di fare eccessivo quello della nobildonna che avrebbe oltrepassato il limite, secondo l'influencer e che ora potrebbe provocare serie conseguenze.

Nelle scorse ore, infatti, la produzione del Grande Fratello Vip ha sospeso il televoto, annunciando un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Se per alcuni il provvedimento coinvolgerebbe Andrea Zelletta o Paolo Brosio (per la violazione del patto di riservatezza già discusso settimana scorsa in puntata) per altri a essere a rischio sarebbe proprio Patrizia De Blanck. Il suo gesto violento va contro il regolamento del programma e ora sui social in molti chiedono la squalifica della contessa.