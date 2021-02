Dayane Mello lascia temporaneamente la casa del Gf: "Voleva parlare con un sacerdote"

Ci sono dei risvolti in merito a quanto sta accadendo a Dayane Mello nella casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della giornata di mercoledì, la prima finalista del reality è stata avvisata che suo fratello è morto in Brasile durante un incidente stradale. Una morte che ha profondamente sconvolto la modella e che, allo stesso tempo, ha lasciato tutti gli inquilini senza parole. A un passo dalla conclusione del reality show, e in un’edizione carica di colpi scena, ora c’è da capire come verrà affrontata la questione dagli autori e da Signorini, in vista della puntata del venerdì sera.

È di qualche ora fa un tweet che riguarda Daynae Mello, che è stato pubblicato sull’account social dello show, in cui si legge che la concorrente "questo pomeriggio è uscita temporaneamente dalla casa per motivi personali". Poche parole e nulla di più. Stando però ad alcuni rumor che si leggono in rete, pare che non si dovrebbe trattare di un ritiro dal gioco. La produzione, infatti, non ha fatto sapere come intende gestire la situazione. Pare che la sua uscita dal gioco sia una possibilità da scartare. La scelta è stata presa in via del tutto eccezionale, solo per regalare alla concorrente un po’ di respiro e stare lontana dalle telecamere.

Il mistero però è stato presto svelato. Dayane Mello è già rientrata nella casa del Grande Fratello Vip. Ed è proprio lei a spiegare il motivo per quale ha lasciato i suoi coinquilini per qualche ora. Come ha rivelato appena ha varcato la porta rossa, la Mello racconta che ha sentito l’esigenza di parlare con un prete, al quale ha confessato le sue angosce e il suo dolore per la morte del fratello. E inoltre, fa sapere che la produzione del reality si è comportata egregiamente e che ha gestito perfettamente la situazione. Si è deciso di di soprassedere alle regole proprio perché il lutto che ha subito al Mello è stato del tutto improvviso. La chiacchierata con il prete pare che abbia lenito un po’ il dolore della Mello che, con la sua solita carica, è subito tornata in gioco.