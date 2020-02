Wanda Nara, l'attacco del padre: "È persa nella fama e nei soldi"

Mentre Wanda Nara è impegnata nel suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip accanto ad Alfonso Signorini e Pupo, un altro guaio familiare arriva dall'Argentina: il padre la ha attaccata duramente in una intervista.

Sono noti i diverbi tra Wanda Nara e la famiglia di Mauro Icardi: durante la sua partecipazione al Grande Fratello di Barbara d'Urso, Ivana, sorella del calciatore, ha accusato la bionda cognata di aver allontanato il fratello dai suoi cari. Meno noti, almeno fino ad oggi, i problemi della Nara con la sua famiglia d'origine. A poche ore dalla nascita del figlio di Zaira, sorella di Wanda, direttamente da un magazine argentino, il padre Andres critica in maniera severa il comportamento della figlia.

Le parole dell'uomo, riprese anche dal Corriere dello Sport, non lasciano spazio ai dubbi: "Il rapporto che ho con Zaira è totalmente differente rispetto a quello che ho con Wanda. È stato tutto più semplice con lei, ha un altro atteggiamento". L'uomo evidenzia dei problemi nel rapporto con la figlia residente in Italia, ma ammette di non aver mai cercato una mediazione per ricomporre il rapporto: "Non ho mai chiesto a Zaira di aiutarmi nel rapporto con Wanda. Non voglio che intervenga nessuno".

Andres Nara torna poi su un'intervista al settimanale argentino Gente, in cui la figlia lo aveva criticato - "È la mia grande delusione", aveva dichiarato - per esser rimasto vicino al suo ex Maxi Lopez e per non aver mai ricercato un buon rapporto con Mauro Icardi. Andres afferma spavaldo: "Su questo punto c'è confusione. Alcuni pensano che io sia disperato a causa del mio rapporto con lei. Dopo la sua intervista a Gente non le ho parlato e le ho risposto tramite i media. Mi piacerebbe che lei chiarisse a un certo punto. È persa nella sua fama e nel suo denaro".

"Io credo che Wanda dovrebbe imparare molte cose da Zaira", afferma Andres, facendo riferimento ad un diverbio, poi superato, con l'altra figlia. Secondo l'uomo, la figlia non capisce che ciascuno ha una propria vita. In questo passaggio il signor Nara sembra far riferimento alla disapprovazione di Wanda per il fatto che il padre abbia continuato ad intrattenere dei rapporti lavorativi col suo ex marito Maxi Lopez.

"Le sono stato sempre vicino e vorrei spaccare la testa a quelli che parlano male di lei", chiosa Andres, in un bizzarro slancio amorevole verso la figlia.

