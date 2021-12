Flirt tra Wanda Nara e il suo bodyguard? "Si sta vendicando"

Il viaggio in Argentina della moglie di Mauro Icardi sta facendo chiacchierare più del previsto. Nelle scorse ore Wanda Nara è atterrata in Sudamerica e i paparazzi sono impazziti quando al suo fianco è spuntata l'aitante guardia del corpo. Tra i due sembra esserci una bella intesa e la stampa argentina si è scatenata: " Wanda sta facendo tutto questo per far saltare in aria Maurito. È un dispetto ".

Wanda Nara è volata oltreoceano con i figli al seguito (ma senza il marito) per trascorrere le vacanze di Natale nella sua terra d'origine. In Argentina, però, l'imprenditrice sta anche lavorando tra inaugurazioni, servizi fotografici e ospitate varie. Per questo ha deciso di ingaggiare una guardia del corpo personale che la segue in tutti i suoi impegni pubblici. Il "fortunato" è Agustín Longueira, ex granatiere di San Pedro, che non è passato inosservato alla stampa e ai fan di Wanda per la sua prestanza fisica e l'avvenenza. E il gossip è letteralmente esploso.

Per la stampa argentina tra i due sarebbe scoccata la scintilla o meglio l'intesa. " Wanda lo segue su Instagram e a lui lei piace - ha dichiarato il conduttore televisivo Rodrigo Lussich nel corso del suo programma Intrusos - Certo, è una bella donna e lei lo guarda avidamente. Svegliati Mauro Icardi! ". Nel mirino del gossip sono finiti alcuni filmati e diverse foto in cui il 31enne è al fianco della Nara e la guarda con ammirazione, mentre le cinge le spalle o la vita in atteggiamento protettivo. Un contatto che non sembrerebbe dispiacere, secondo le indiscrezioni, all'imprenditrice.

Visto il clamore suscitato, la guardia del corpo è stata addirittura invitata nel programma televisivo di intrattenimento Los Angeles de la manana e non sono mancate le domande indiscrete. I conduttori hanno chiesto ad Agustín Longueira dei suoi rapporti professionali con Wanda Nara e il 31enne non si è tirato indietro: " Le sono sempre vicino e sono attento a quello che succede intorno. Mi ha assunto per questo soggiorno e al momento oltre a me non c'è nessuno ". Yanina Latorre, giornalista molto vicina alla Nara, lo ha incalzato chiedendogli se l'argentina attirasse molti uomini da tenere a distanza, procurandogli più lavoro del dovuto, ma il bodyguard ha negato, svelando: "Lei è molto gentile, tranquilla ed educata ".