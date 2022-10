Wanda Nara è tornata in Turchia: faccia a faccia con Icardi

Wanda Nara è sbarcata a Istambul nel cuore della notte e finalmente ha riabbracciato i suoi cinque figli. L'imprenditrice argentina ha documentato il ritorno in famiglia con una serie di storie pubblicate sulla sua pagina Instagram, ma del marito (ex), Mauro Icardi, nessuna traccia. Eppure il rientro di Wanda in Turchia segna anche il momento del faccia a faccia tanto atteso dal calciatore del Galatasaray, che da settimane la punzecchia sui social network.

Al momento Wanda Nara alloggia all'hotel Sheraton nel cuore di Istambul, ma non è chiaro se è lo stesso albergo dove vive Icardi dall'arrivo in Turchia. Da procuratrice dell'attaccante, la Nara aveva chiesto alla società turca una serie di benefit tra i quali chef personale, sicurezza e autista h24 oltre a una casa per tutta la famiglia e a un hotel pagato fino a dicembre. Fatto sta che l'argentina si è taggata nel lussuoso resort, dove si è fatta vedere insieme alle due figlie avute da Maurito - Francesca e Isabela - e i tre figli avuti dal precedente matrimonio con Maxi Lopez - Valentino, Costantino e Benedicto.

Mauro Icardi si è invece chiuso nel silenzio più assoluto. Il calciatore tra poche ore scenderà in campo con la sua squadra e avrà modo di incontrare Wanda nelle prossime ore. Secondo i bene informati, però, l'attaccante di Rosario non avrebbe preso bene il feeling che sua moglie (ex) ha instaurato con il rapper L-Gante. Lui continua a sostenere che la separazione da Wanda non è vera, ma le immagini dell'argentina a letto con il rapper nel videoclip "El ultimo romantico", che l'artista ha dedicato proprio a Wanda lo avrebbero fatto letteralmente esplodere. I due continuano a battibeccarsi sui social ma il faccia a faccia è ormai imminente. La coppia arriverà in tribunale - per dirsi addio definitivamente - o troverà un compromesso?

Le ultime dichiarazioni di Wanda

A giudicare dall'intervista rilasciata a Caras poco prima di lasciare l'Argentina per la coppia non sembra esserci un futuro roseo. Wanda Nara si è detta stanca dei pettegolezzi e di essere in pace con se stessa: " Non mi pento di niente ". Ma ha anche mostrato un certo coinvolgimento con il giovane cantante argentino, con il quale nell'ultimo mese si è fatta vedere spesso davanti agli obiettivi, ma anche dietro al riparo da occhi indiscreti.