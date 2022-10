"Sono innamorata", Wanda Nara si dichiara al nuovo fidanzato

" Sono innamorata ". Sì, ma di chi? Le ultime dichiarazioni rilasciate da Wanda Nara stanno facendo molto discutere sul web perché, diciamocelo, in pochi credono all'addio con Mauro Icardi e ancora meno pensano che la "storia" con il rapper 22enne L-Gante sia vera (e non tanto per l'età). Invece Wanda ha spiazzato tutti e, dopo giorni di battibecchi con l'ex marito sui social network, ha rilasciato una lunga intervista alla rivista argentina Caras, dove ha detto di essere molto coinvolta con Elian Angel Valenzuela, il vero nome del cantante.

Nell'intervista a due, fatta proprio con l'artista argentino, l'imprenditrice ha avuto parole di stima e affetto per L-Gante: " Lui è una persona molto buona, molto autentica e ha un cuore enorme ". Nell'ultimo mese, che Wanda ha trascorso in Sud America, i due sono stati molto vicini prima grazie alla realizzazione della campagna pubblicitaria per il brand di abbigliamento sportivo di lei, poi per girare il video del nuovo brano "El Último Romántico", canzone che L-Gante ha scritto per Wanda Nara. E il rapporto professionale sarebbe sfociato in una vera e propria frequentazione.

Wanda e Elian sono stati pizzicati dai paparazzi argentini in alcuni locali di Buenos Aires in teneri atteggiamenti e, benché lei abbia negato di averlo baciato, la rivista Caras ha rivelato che durante l'intervista " si poteva sentire la tensione sessuale tra di loro ". E alla precisa domanda se sono innamorati, i due hanno risposto "sì" entrambi. Ma non è chiaro se l'uno dell'altro. Sicuramente L-Gante ha risposto diretto alla domanda su cosa c'è con Wanda: " Siamo molto vicini, tra noi ci sono ottime vibrazioni" .

Wanda, Maurito e la crisi: "Non mi faccio influenzare"