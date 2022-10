"Separati", "Eppure qualche giorno fa...". Continua la guerra social tra Wanda e Icardi

Wanda Nara conferma che la separazione da Mauro Icardi è reale, ma il calciatore sostiene il contrario e la smentisce pubblicamente sui social network. Credergli diventa sempre più difficile, ma sicuramente la telenovela appassiona milioni di persone soprattutto in Argentina. Dalle parti nostre, invece, la coppia lascia basiti fan e follower per la discutibile guerra social che Icardi e Wanda stanno portando avanti sul web a colpi di cinguettii, dirette e storie Instagram.

Ormai è lampante che la coppia stia lavando i panni sporchi sui social, ma l'ultimo battibecco ha attirato decisamente l'attenzione. A scatenare l'ennesimo bisticcio social è stato un articolo apparso su Ciudad Magazine, nel quale si parlava di una presunta riconciliazione tra Icardi e Wanda Nara. " Wan ha perdonato Maurito, i due sono tornati a seguirsi su Instagram", ha scritto la rivista argentina preannunciando una possibile svolta nella crisi coniugale. Ma a smentire tutto ci ha pensato l'imprenditrice, che ha commentato la notizia su Twitter con un secco e deciso : "Non ho nulla da perdonare, siamo separati. Grazie per non avermi consultata ".

Neppure il tempo di cinguettare la sua replica, che sotto è apparso il commento sarcastico dell'ex marito, pronto a smentirla sbandierando i loro fatti privati sul web: " Separati come quando sono stato in Argentina qualche giorno fa? Sottoscrivo che siamo stati benissimo". Parole che Mauro Icardi aveva già anticipato nella diretta fiume fatta sui social per dire la sua verità sulla separazione: "Il fine settimana scorso sono stato con lei in Argentina e ci siamo divertiti, eravamo insieme. Fino a quando sono ripartito andava tutto più che bene ".

Ma quello che è successo dopo lo ha decisamente indispettito. Maurito non avrebbe digerito non solo l'annuncio della moglie sulla loro separazione, ma anche l'uscita del nuovo videoclip del rapper L-Gante, dove Wanda è protagonista insieme all'artista con scende decisamente piccanti. A mandare su tutte le furie l'attaccante argentino è stata l'ultima storia Instagram condivisa sul web dall'ex moglie, che ha pubblicato una foto dal set del video clip, nella quale lei e L-Gante sono nudi nel letto. E il battibecco su Twitter sarebbe stato solo il proseguo della storia.