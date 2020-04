"In una foto 15mila euro di borse": il web massacra la moglie di Bonolis

Sonia Bruganelli torna a fare parlare di sé. Ora più che mai, la moglie di Paolo Bonolis è attivissima sui social, tanto che il suo profilo Instagram vanta la bellezza di 543mila follower. Tuttavia, tra questi non tutti sembrano apprezzare sempre i suoi contenuti così da arrivare a criticarla pesantemente.

Nelle ultime ore, infatti, la Bruganelli è stata aspramente criticata per via di un selfie che ha condiviso sul suo profilo Instagram. Una foto dai toni nostalgici, apparentemente semplice, che ritrae Sonia in compagnia delle sue più care amiche, una delle quali è proprio Flora Canto, compagna dell’attore e presentatore Enrico Brignano. Le donne sorridono, davanti allo specchio, ma l’occhio dei follower è sempre più attento soprattutto se in ballo c’è proprio Sonia, celebre per le sue continue ostentazioni di ricchezza e di benessere economico. "Manchi @floracanto e non avrei mai pensato di dirtelo" , questa la didascalia del post.

L’attenzione dei fan è però catturata dall’ostentazione dei suoi tesori, in questo caso scarpe e borse extra-lusso poste in bella vista. D’altronde, in una vecchia intervista rilasciata al Corriere della Sera, lei stessa aveva dichiarato di essere una privilegiata e di non aver motivo per nasconderlo. E ancora: "Le borse sono un mio debole e me le posso permettere. A parte le borse, ho una vita normalissima, niente macchinoni, spa, non esco bardata e ingioiellata" .

Tuttavia, neanche questa sincera ammissione è riuscita a placare il mondo del web. Infatti, in un periodo così difficile che sta mettendo in ginocchio milioni di italiani, gli utenti non giudicano di buon gusto sfoggiare le sue amate ricchezze. "Sempre in tutte le foto metti, borse e scarpe di marca... E non pensi che tanta gente in questo momento non ha i soldi per mangiare" , ha scritto un utente. E ancora: "Quanta vergognosa ostentazione" , "Un po’ patetiche tutte in questo momento, non vi pare?!" e "Che motivo c’è a postare 15mila euro di borse e scarpe?!" . Infine, qualcuno ha voluto sottolineare quanto il loro tenore di vita sia dovuto semplicemente ai loro partner: "Tre mantenute che se non fosse stato per i mariti stavano a friggere patatine al McDonald’s" .

In realtà, però, Sonia Bruganelli è una donna in carriera ed ha una società di casting e produzioni televisive che dà lavoro a tante persone. E chi la segue da sempre lo sa, tanto da volerla giustificare pubblicamente nello spazio riservato ai commenti in fondo al post: "Personalmente penso che non ci sia alcuna arroganza a mostrare ciò che piace, soprattutto se per guadagnarselo non si è rubato a nessuno" .

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?