Il web attacca Morgan: "È un bullo. Basta dargli delle possibilità”

La penultima serata del Festival di Sanremo ha visto rompersi la coppia Morgan-Bugo. Il leader dei Bluvertigo, una volta salito sul palco con il collega per esibirsi con la loro “Sincero”, ha improvvisamente cambiato le parole del testo. Il brano si è così trasformato in una serie di offese nei confronti di Bugo, che senza parole, ha abbandonato la kermesse.

All’indomani dell’imbarazzante siparietto che Morgan ha voluto mettere in scena sul palco dell’Ariston, per ripicca nei confronti del collega, il web è impazzito. E come era prevedibile, il pubblico si è riversato sui social per commentare la vicenda. Su Twitter Morgan e Bugo sono primi in tendenza, ma il giudizio del web è unanime: Morgan ha sbagliato e in molti stanno attaccando il cantautore per il comportamento poco professionale che ha portato alla squalifica del duo dalla gara canora più famosa d’Italia. " Stavolta lo dico senza mezzi termini: #Morgan non deve avere più nessuna possibilità. Butta tutto nella merda ogni volta. #Sanremo2020 #Bugo” , commenta senza mezzi termini un ragazzo su Twitter, seguito a ruota da tanti altri utenti, approdati sul social network dell’uccellino.

“ Va bene ricostruire il contesto del disastro di #Morgan e #Bugo, benissimo dare informazioni e retroscena, e pure ammettere i noti limiti caratteriali di Bugo. Ma non facciamoci gabbare per l’ennesima volta dallo spin per cui Morgan è una vittima: è un bullo. #Sanremo2020” , scrive un ragazzo. E ancora: “ Mi raccomando, #Morgan invitiamolo in qualche altra trasmissione. Devo faticare per ricordare l'ultima in cui si è comportato da persona normale. #Sanremo2020”.

Il pubblico a casa non ha dubbi: Morgan ha esagerato, cercando a tutti i costi di screditare il collega Bugo, che non ha avuto altra scelta, se non quella di lasciare il palco. Ma qual è stato il motivo del comportamento fuori luogo di Morgan? La sera precedente i due cantanti avevano duettato sulle note della famosa “Canzone per te” di Sergio Endrigo e Morgan aveva accusato Bugo di avergli “rubato la scena ”, cantando anche le sue strofe. Quella di Morgan di venerdì sera sarebbe stata quindi, una vendetta nei confronti del collega ed (ex) amico, con il quale si dice che prima dell’esibizione siano volate parole pesanti dietro le quinte.

Ma il web è sospettoso e molti hanno visto nel gesto di Morgan una tattica. " Non puoi arrivare ultimo, se ti fai squalificare” , twitta un fan di Sanremo, riferendosi alla posizione di “Sincero” dei due cantanti in classifica. Il brano, infatti, si era classificato ultimo, ma con la squalifica non è proprio più in gara. Che sia stata una trovata per far parlare di sé o meno, Bugo e Morgan hanno conquistato un primo posto, quello dei media. Ma non solo. Siamo sicuri che la loro (mancata) performance e la fuga di Bugo verranno ricordate tra i momenti “ cult ” di questo Sanremo 2020.