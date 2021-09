La foto hot di Beckham che fa impazzire tutti

Come mandare in tilt Instagram? Pubblicando una fotografia del lato b di David Beckham. Parola di Victoria Beckham (e no, non si tratta di un errore). Lo scatto condiviso poche ore fa sul popolare social network dalla stilista, moglie del popolare calciatore inglese, è diventato virale con oltre un milione di consensi e migliaia di commenti entusiasti compreso quello di Donatella Versace.

L'ex Posh Spice non ha certo bisogno di popolarità. Su Instagram è seguita da oltre 29 milioni di fan e ogni suo contenuto riceve centinaia di migliaia di visualizzazioni e commenti. Sulla sua pagina personale è raro, però, vedere pubblicate foto della sua famiglia e dalla sua vita privata, ma quando questo succede la pioggia di like è assicurata. È quello che è successo poche ore fa, quando Victoria Beckham ha deciso di sorprendere i suoi seguaci con uno scatto intimo del marito, immortalato nella piscina della loro villa con il costume abbassato e buona parte del lato b in bella mostra.

Che l'immagine avrebbe fatto scalpore Victoria Beckham lo sapeva bene, ma raggiungere oltre un milione di consensi non è un traguardo da tutti. Soprattutto dopo che la foto hot di David Beckham è stata ricondivisa decine di volte nelle storie di Instagram con commenti deliranti ed entusiasti: " Grazie Victoria per essere stata così generosa con la tua foto di David!", "Grazie per averlo condiviso con noi", "Lato b di Beckham patrimonio dell'Unesco", "Grazie del regalo pazzesco!". Perfino Donatella Versace ha voluto dire la sua, condividendo lo scatto sexy di Beckham nelle sue storie e commentando divertita: " Grande scatto Victoria! Così sfacciato! ".