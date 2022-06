"Quattro stanze e nessun domestico": William e Kate danno un taglio alle spese

Per i tabloid è cosa fatta: William e Kate dovrebbero trasferirsi a breve nell’Adelaide Cottage, che dista solo 10 minuti a piedi dal Castello di Windsor. La loro nuova casa non è una residenza famosa e nemmeno lussuosa. Non viene nemmeno menzionata tra le proprietà della royal family, poiché considerata una sorta di dépendance del Castello. Eppure le sue mura racchiudono molti dei segreti della royal family e da oggi diventeranno anche un simbolo della modernizzazione della monarchia.

Un’idea di normalità

La notizia era nell’aria da un po’ di tempo. William e Kate avrebbero deciso di lasciare Kensington Palace, loro residenza ufficiale dal 2017, per trasferirsi nel più tranquillo e informale Adelaide Cottage. Secondo il Sunday Times il trasloco sarebbe imminente, forse già alla fine dell’estate. La nuova casa è immersa nel verde, lontana dal clamore di Londra: il sogno dei duchi di Cambridge. Un insider ha spiegato: “La realtà è che [William e Kate] sono abbastanza limitati in ciò che possono fare a Londra. I bambini non possono andare al parco e giocare a pallone con gli amici. Il loro piano è di restare lì per i prossimi 10 o 15 anni e poi trasferirsi ad Anmer Hall, che è così speciale per loro”.

I duchi manterranno comunque la loro casa londinese e la residenza di Anmer nel Norfolk, dice la stampa britannica. Per quanto riguarda George, Charlotte e Louis, invece, verrà scelta una nuova scuola nelle vicinanze di Windsor. L’Adelaide Cottage è una dimora molto modesta, benché elegante. Ha solo 4 camere da letto e sembra che William e Kate non desiderino il personale fisso. Insomma si sposa alla perfezione con l’idea di normalità dei futuri sovrani. Il trasferimento, però, sarebbe stato deciso dopo un’attenta riflessione basata su due punti cardine: la modernizzazione della monarchia e la vicinanza a Sua Maestà.

Un futuro sempre più vicino

“C’è un sentimento sul futuro del principe William che accelera le sue decisioni. Un sentimento alimentato da una profonda tristezza, anche se non lo direbbe mai pubblicamente. Il destino di sua nonna è vicino e William sente sempre di più il peso e la pressione del futuro che lo attende: diventare il futuro re d’Inghilterra” , ha rivelato un insider citato da Il Mattino. William e Kate vorrebbero stare il più possibile vicino alla sovrana. Tutta la royal family è compatta intorno a Elisabetta II. Tuttavia il duca di Cambridge non vorrebbe perdere neppure un attimo accanto alla nonna. Sa che ogni giorno è prezioso: la regina Elisabetta, a cui William è molto affezionato, è l’unica persona in grado di guidarlo, di consigliarlo per ciò che concerne l’apprendimento dell’arte di governare. Da Sua Maestà il duca sta imparando tutto ciò che gli servirà per essere un bravo re.

Inoltre la scelta di trasferirsi nell’Adelaide Cottage è già una decisione strategica, in grado di dirci molto sul tipo di sovrano che William vorrebbe diventare. La nuova casa non è sfarzosa, non è appariscente e non ha domestici che vi abitano stabilmente. Per questo i Cambridge l’hanno selezionata e non intenderebbero modificarla in nessun modo. Un insider ha dichiarato al Sun: "Kate e William sono entusiasti di [questa] casa modesta per iniziare la loro nuova vita a Windsor...Sono stati irremovibili sul fatto di non volere nulla che fosse troppo vistoso o avesse bisogno di restauri o di [misure] extra per la sicurezza, in modo da non dover essere un peso per i contribuenti...".

L’Adelaide Cottage è il simbolo della monarchia moderna che William e Kate vogliono costruire. Una Corona legata alla tradizione, ma scevra dall’idea di lusso sfrenato e abbagliante che, di solito, circonda le vite dei reali nell’immaginario collettivo. Un potere non ostentato ma saldo.

I segreti dell’Adelaide Cottage

La nuova residenza di William e Kate sarà pure low profile ma rimane comunque un gioiello architettonico di grande valore storico. Venne costruita nel 1831 da Guglielmo IV per la moglie, Adelaide Wyatville. Quando, nel 1837, il sovrano morì senza eredi, la consorte non volle più recarvisi. L’Adelaide Cottage divenne, però, una delle residenze preferite della regina che ascese al trono dopo Guglielmo, ovvero Vittoria. Nel febbraio del 1944 l’uso della casa venne concesso al capitano della Raf, scudiero fresco di nomina di Giorgio VI, Peter Townsend. All’epoca l’uomo era sposato e con figli. Nulla, però, poté fermare il sentimento nato tra questi e la principessa Margaret, sorella della regina Elisabetta.

Sembra che l’Adelaide Cottage sia stato proprio il teatro di questa passione proibita, forse iniziata già nel 1947, ma diventata ancora più forte nel 1952, in concomitanza con la morte di Giorgio VI e del divorzio di Townsend, che rese impossibile un nuovo matrimonio con Margaret. Il capitano restituì il cottage alla Corona nel 1955. A quanto pare la regina Elisabetta avrebbe pensato di donarlo a Harry e Meghan per le loro nozze. Secondo le indiscrezioni, però, il principe Andrea si sarebbe opposto, sperando di ottenerlo per sé. Ora l’Adelaide Cottage, con tutti i suoi segreti, potrebbe diventare la nuova residenza del futuro re d’Inghilterra.