"X Factor" adesso rischia lo stop: Cattelan positivo

La notizia della positività al Covid-19 di Alessandro Cattelan ha aperto uno scenario inconsueto a X Factor. Il conduttore ha svelato di essersi contagiato negli scorsi giorni e ora il talent musicale di Sky è a rischio sospensione.

Con un post Instagram ironico e rassicurante Alessandro Cattelan ha comunicato al popolo social di aver contratto il coronavirus. La positività è stata scoperta attraverso i controlli di routine che si svolgono negli studi televisivi dove si registrano le puntate dell'edizione 2020 di X Factor. L'ultimo test effettuato dal presentatore ha però dato esito positivo, costringendolo all'isolamento fiduciario in attesa di ulteriori esami.

" Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni - ha scritto nel suo ultimo post Instagram Cattelan - ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato. La mia compagna mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani! ".

A preoccupare maggiormente non sono le condizioni di Alessandro Cattelan che, al momento, sarebbe asintomatico ma l'immediato futuro del talent canoro di Sky. Se anche il test molecolare risultasse positivo, infatti, il conduttore non potrebbe essere fisicamente nell'auditorium a condurre la seconda puntata di X Factor. L'idea di posticipare lo show sembra non essere contemplata dalla produzione, che sta valutando diverse opzioni.

Tra le tante c'è quella di far condurre la live ad Alessandro Cattelan da casa, come già è stato fatto pochi giorni fa da Carlo Conti (anche lui positivo) per Tale e Quale Show. Ma l'organizzazione della diretta del talent canoro di Sky non è proprio simile a quella del programma di Carlo Conti, soprattutto se la positività di Cattelan durasse più di una settimana. Gli autori di X Factor potrebbero dunque giocarsi la carta del cambio conduttore in corsa.