"Che fai, mi sbadigli in faccia...?" ​Per il cantante finisce malissimo

La "cazzimma" non gli è mai mancata e oggi Emma Marrone lo ha dimostrato anche da dietro al bancone dei giudici di X Factor. La cantante salentina non ha gradito il gesto di uno dei concorrenti saliti sul palco per esibirsi nelle audizioni del programma e c'è andata giù pesante. E non poteva essere altrimenti da una che la gavetta l'ha fatta tutta e ai talent deve la sua carriera in costante ascesa.

L'esibizione dell'aspirante cantante era appena terminata sulle note di "Rock and roll", quando al giovane è scappato uno sbadiglio nascosto malamente dal microfono. Il gesto, però, non sfuggito all'occhio attento di Mika, che ha rimarcato ironicamente il fatto. Pochi secondi e a prendere la parola per il giudizio finale è toccato a Emma Marrone, che è letteralmente sbottata. Prima il richiamo all'attenzione che il cantante non sembrava riservarle, poi la decisa e pungente predica: " Ti sto parlando, sono qua. Se mi sbadigli in faccia sembra che ci stai facendo un favore. Non vedo la fame, sono giorni che vediamo ragazzi che hanno fame di emergere e non hanno i soldi per prendere un treno e venire su questo palco. Ca**o! ".