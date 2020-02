Da X Factor a Sanremo: ecco chi è Leo Gassmann

Leo Gassmann vince - con il 53% delle preferenze - la categoria delle nuove proposte con il brano "Vai bene così". Il cantante, 21 anni, ha trionfato sulla giovanissima Tecla convincendo le tre giurie (demoscopica, sala stampa e televoto). Il figlio del celebre attore Alessandro Gassamann ha sbaragliato la concorrenza superando, nelle sfide dirette, i sette cantanti in gara. Figlio d’arte con la passione per la musica, Leo Gassmann era uno dei favoriti alla vigilia e alla fine è riuscito a confermare i pronostici.

Per lui non si tratta però di un debutto sui grandi palchi della musica italiana. Leo Gassmann arriva infatti da uno dei talent più famosi, "X Factor". Gassmann ha preso parte all’edizione 2018 nella categoria degli "Under Uomini" capitanata dalla producer Mara Maionchi. In quell'occasione Leo riuscì convincere giudici e pubblico con la sua voce potente ed elegante, ma fu costretto ad abbandonare il programma nelle semifinali. La gavetta televisiva gli ha regalato maggiore sicurezza, come ha spiegato lui stesso al Corriere alla vigilia dell’esordio sul palco dell’Ariston lunedì: " X Factor per me è stata una scuola, stare in mezzo agli artisti è stato un onore. Ho acquisito più sicurezza in me stesso, ho utilizzato il tempo necessario per lavorare e per capire cosa fossi ".

Alla recitazione - dote di famiglia dal padre Alessandro al nonno Vittorio - Leo Gassmann ha da sempre preferito la musica e le sonorità della canzone italiana, perché " la musica mi ha sempre fatto stare bene" . Lui, che sul palco ha confessato di essersi prima di tutto " divertito pur respirando aria di storia e tradizione ", ora pensa al suo futuro più prossimo: " Presentarò il mio primo album a breve. Il mio obiettivo è convincere chi non mi apprezza" . Il suo primo fan lo ha conquistato dalla prima nota, suo padre Alessandro Gassmann che sui social network ha esultato per la vittoria del figlio: "C ome da tradizione di famiglia voglio mantenere un certo aplomb, voglio ringraziare tutti coloro che hanno votato per mio figlio e voglio aggiungere anche... daje Pippoooooo ". L’attore italiano ha affidato a Twitter il suo messaggio di stima e affetto per il giovane figlio: " Mi sei sempre andato bene così amore mio!!!!!!!! ”.