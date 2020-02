Yamila, la sorella di Fabian Ruiz si prende la scena su Instagram

Fabian Ruiz è arrivato al Napoli nell'estate del 2018 dal Betis Siviglia con il club di Aurelio De Laurentiis che ha investito una cifra importante per il 23enne ex Elche. Il classe '96 è stato uno dei punti di forza del Napoli della passata stagione, ha messo insieme 40 presenze in tutte le competizioni ed ha realizzato sette reti tra campionato, cinque, Coppa Italia, uno ed Europa League con un centro.

Lo spagnolo sta faticando un po' di più in questa stagione, un po' come tutto il Napoli, ha giocato 27 partite e segnato solo un gol. Fabian si sta giocando il posto da titolare con il nuovo allenatore Gennaro Gattuso che sta alternando molto spesso i centrocampisti. Lui, però, resta uno dei più talentuosi della rosa azzurra anche se in estate potrebbe anche cambiare aria se arrivasse l'offerta giusta.

In Spagna sono certi che sia il Real Madrid di Zinedine Zidane che il Barcellona di Quique Setién, siano sulle tracce del centrocampista del Napoli anche se trattare con Aurelio De Laurentiis non è mai facile per nessuno dato che il Napoli è considerata una bottega cara: chiedere alla Juventus che dovette investire 90 milioni di euro, ovvero il valore della clausola rescissoria, per strapparlo anni fa agli azzurri. La sensazione è che se dovesse arrivare la giusta offerta il ragazzo potrebbe far ritorno in Liga a distanza di soli due anni dal suo addio.

Il giocatore del Napoli è da qualche tempo entrato a far parte del giro della nazionale spagnola, da sempre grande fucina di talenti e piena zeppa di centrocampisti di qualità. Una seconda buona parte di stagione gli permetterebbe di convincere il commissario tecnico Luis Enrique a inserirlo nella lista dei 23 convocati per l'Europeo che si svolgerà in maniera itinerante in nove diversi paesi in Europa tra cui anche Roma.

Fabian è un personaggio schivo, riservato, che non ama stare molto sotto le luci della ribalta. Di lui si sa che ha una fidanzata di nome Lulù e rapporto speciale con la madre Chari, impiegata nel Betis Siviglia nel settore delle pulizie. Ruiz ha anche un fratello di nome Alejandro e una sorella di nome Yamila che si sta facendo conoscere ai tifosi azzurri e non solo sui social network con i suoi scatti spontanei che ne mettono in risalto una bellezza acqua e sapone con scatti per niente volgari.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?