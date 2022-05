Da Zerocalcare a Wanna Marchi: le novità italiane di Netflix

Una docu-serie su Wanna Marchi, una sul caso di Alex Schwazer, il ritorno di Zerocalcare, un film con Alessandro Gassmann. E pure un reality con Matilde Gioli alla conduzione. Netflix ha presentato stamani i propri nuovi progetti per l'Italia, in concomitanza con l'inaugurazione ufficiale della propria sede romana, a un passo da Via Veneto. All'evento c'era pure il fondatore e Co-ceo della piattaforma, Reed Hastings, apparso per dare la propria benedizione alle novità tricolori in realizzazione per gli abbonati. Dopo la bastosta economica del crollo in borsa, la multinazionale ha rilanciato così la propria immagine e ribadito l'intenzione di presidiare a lungo termine anche il mercato italiano, nel quale - è stato annunciato - gli abbonati sono alla soglia dei 5 milioni.

Tra i progetti più interessanti svelati alla stampa, il già citato rinnovo della collaborazione con Zerocalcare. Il fumettista aretino, dopo l'esordio su Netflix con "Strappare lungo i bordi", tornerà con un nuovo formato in sei episodi da circa mezz'ora ciascuno, che approfondirà alcune tematiche care all'autore. Non si tratterà di un sequel della serie d'animazione già realizzata, ma di una produzione inedita. Verranno poi realizzate una trasposizione in serie del romanzo "Il Gattopardo" e "Inganno" (titolo provvisorio), un thriller sentimentale. La serie "Lotto Gang" (altro titolo provvisorio) riproporrà sul piccolo schermo un'avventura liberamente ispirata alla storia vera della più grande truffa al Lotto mai avvenuta. L'attrice Pilar Fogliati sarà invece protagonista della prima serie italiana natalizia di Netflix, in chiave comedy: "Odio il Natale".

Come anticipato, nel 2022 è previsto anche il rilascio di una docu-serie sul caso di Wanna Marchi e una sulla intricata vicenda giudiziaria, sportiva e umana dell'atleta Alex Schwazer. "Summer Job" sarà invece il primo reality originale italiano realizzato da Netflix. I dieci ragazzi e ragazze che compongono il cast, si ritroveranno a fare i conti con la loro prima esperienza lavorativa. Alla conduzione, per la prima volta in questo ruolo, Matilde Gioli. Poi i film in arrivo: da "Rapiniamo il Duce", un heist movie con Pietro Castellitto, Matilda De Angelis e Isabella Ferrari, a "Il mio nome è vendetta", una pellicola d'azione ambientata nel nord Italia con Alessandro Gassmann protagonista.

Tra le notizie trapelate dall'incontro con la stampa, anche l'apertura del fondatore Reed Hastings alla pubblicità su Netflix, un tempo considerata un tabù. '' Noi non abbiamo mai avuto spot pubblicitari, ma è chiaro che bisogna lavorare sulla politica del contenimento dei prezzi, vanno studiate nuove modalità '', ha affermato il top manager, annunciando una svolta in tal senso. E poi una battuta su Elon Musk, che aveva definito la piattaforma streaming "ormai inguardabile" per l'eccessiva attenzione al politicamente corretto. " Netflix è sempre stata pluralista e politicamente corretta, valori a cui tiene moltissimo. Sul piano personale amo molto Musk e la Tesla, e sono molto curioso di capire cosa farà ", ha affermato Hastings, in riferimento all'acquisizione di Twitter da parte del miliardario sudafricano.

Infine, la conferma che "Pearl" - la serie d'animazione prodotta da Meghan Markle - non si farà. Ma guai a parlare di "cancellazione". Con la società della duchessa di Sussex Netflix continerà infatti a lavorare, ha spiegato Tinny Andreatta, vicepresidente delle serie originali italiane.