Gf Vip, la furia notturna di Zorzi contro la Salemi: "Monte? È un co..."

A un passo dalla finale del Grande Fratello Vip gli animi nella Casa sono sempre più agitati. Stressati dalla lunga permanenza o semplicemente decisi dopo quattro mesi ad arrivare fino alla fine, ogni piccola scintilla fa esplodere una vera e propria bomba. Passata la diretta che ha decretato come prima finalista Dyane Mello, due degli abitanti della Casa hanno intrattenuto una lunga discussione proprio incentrata sui voti per arrivare all’agognato traguardo. E così Giulia Salemi e Tommaso Zorzi si sono beccati tirando fuori vecchie ruggini che evidentemente non erano state superate. Questo perché quando si è trattato di votare per mandare in finale un concorrente, Giulia e Pierpaolo non hanno scelto Zorzi.

Secondo la Salemi, Tommaso sarebbe comunque arrivato al traguardo anche senza “aiuti", ma Zorzi non ha preso bene questa decisione ed è esploso contro l’amica. “ Ok che ha scelto l’amore e non l’amico, ma allora perché dici da settimane che siamo migliori amici fuori dal GF Vip? Hai fatto la vittima fino a ieri dicendo che io dico che non siamo migliori amici e che invece lo siamo, e adesso fai questa cosa?. Quando hai fatto il mio nome per pararti il sedere hai detto ‘scelgo di non mandare Tommy perché me l’ha detto lui’. Non è vero, non te l’ho mai detto, ho solo sgranato gli occhi. Comunque non dire più che siamo migliori amici. Quando mai fuori mi chiami per raccontarmi le tue cose? Io invece l’ho fatto, come ad esempio quando ti ho raccontato del mio libro che usciva ed è successo tutto il casino ”.

Visibilmente in imbarazzo Giulia ha cercato di difendersi, buttando però ancora più benzina sul fuoco: “ Hai ragione, non siamo migliori amici, ma io intendevo dire che siamo molto amici. Ti chiedo scusa, forse dovevo dirti ‘ok ho tolto la finale a te per darla a Pier’ .Sulla motivazione forse hai ragione, ma davvero io a te ci tengo moltissimo. Poi senti, io ho almeno 400 messaggi su Whatsapp a cui tu non hai mai risposto. Leggevi e non rispondevi e ad un certo punto sei sparito ”. Ed è proprio in questo momento che nella discussione entra in ballo Francesco Monte ex fidanzato di Giulia Salemi incontrato sempre all’interno della casa del Grande Fratello in una precedente edizione.

“ Lui ha detto cose qua dentro che non mi sono piaciute. Tu stavi con una persona che non voleva avere nulla a che fare con me. Ha detto che se vede due donne che si baciano gli fa schifo e per come sono fatto io non posso fare finta che questa persona mi stia bene. Tu hai preso le sue difese e tra l’altro ho saputo che lui non voleva avermi intorno. Io dovevo sedermi al tavolo con una persona che non ha piacere di stare lì? - e ha poi continuato - Insulto il tuo ex dandogli del coglion*? Se uno mi fa una domanda e mi chiede cosa ne penso di uno che dice che due donne che si baciano fanno schifo, io rispondo che è un coglion*, e lo sottoscrivo. Lui non aveva piacere di stare con me e la cosa era reciproca ”.