Gf Vip, Andrea Zelletta ​sbotta per il prolungamento: "Siamo esseri umani"

L'annuncio dell'ulteriore prolungamento del Grande Fratello Vip sta creando scompiglio fuori e dentro la Casa. Sui social il pubblico chiede che il reality trovi il suo epilogo l'8 febbraio e nella casa i concorrenti, soprattutto quelli reclusi dal giorno zero, stanno perdendo la calma e il panico sta dilagando.

Che la notizia del prolungamento fosse stata presa male dai vipponi lo si è visto sin dall'ultima diretta. Alle parole di Alfonso Signorini, Rosalinda è scoppiata a piangere, Pierpaolo e Dayane si sono messi le mani nei capelli trattenendo le lacrime e Tommaso è dovuto fuggire in bagno dopo un malore. A oltre centoventi giorni dall'inizio del Grande Fratello Vip l'ansia e l'irrequietezza stanno prendendo il sopravvento e c'è chi, come Maria Teresa Ruta (che settimana scorsa aveva avuto una brutta crisi di nervi) e Stefania Orlando, ha minacciato di abbandonare prima del tempo la Casa a un passo dalla finalissima.

Non è tanto una o due settimane che siamo qui in più. Siamo persone umane, però diteci la c***o di verità, poi uno sceglie. Diteci la verità e basta

Da giorni Giulia, Pierpaolo ehanno perso la loro verve e sui social network le immagini dell'apatia dilagante nella Casa stanno tenendo banco. Tra i più arrabbiati c'èche subito dopo la diretta ha avuto un duro sfogo. Durante una chiacchierata in giardino con la De Grenet è partito all'attacco: "".