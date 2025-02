Spettacolo su Battiato, danzatrici sufi e tante hit

Ascolta ora 00:00 00:00

Franco Battiato, nato a marzo, il conto alla rovescia è cominciato per le celebrazioni dei suoi ottant'anni. Già, proprio così: tanti ne compirebbe il 23 del prossimo mese (c'è da giurarci, le iniziative saranno copiose). Intanto c'è chi si è portato avanti. È la società Menti Associate, con Good Vibrations Entertainment; hanno realizzato uno spettacolo che sta girando l'Italia. «Voglio Vederti Danzare», questo è il titolo dell'evento, oggi approda al Dal Verme (dalle 21).

«Tutto è nato per una grande passione - racconta il direttore artistico Rossana Raguseo - Ci abbiamo lavorato su parecchio, abbiamo trovato l'orchestra (Roma Sinfonietta che suonava per Morricone, ora diretta da Giovanni Cernicchiaro, ndr), le voci e i maestri (c'è qualcuno che suonò con Battiato nel periodo dell'album Fisiognomica e la voce solista, ruolo per il quale, al provino, si sono presentati in 70». Cosa si vedrà e sentirà durante lo show è presto detto. Lo spettatore, con un percorso musicale, viene «condotto nel mondo del musicista», attraverso le sue varie stagioni: dalla svolta dell'«Era del cinghiale bianco» ai riferimenti letterari di «Prospettiva Nevskij», dalla riflessione sulla vita, «la spiritualità e la trascendenza», il metodo Gurdjieff per la ricerca del proprio «Centro di gravità permanente», ai dervishes turners immortalati nei versi di «Voglio vederti danzare». Uno spettacolo emotivamente e spiritualmente suggestivo, in cui i tre aspetti fondamentali della natura umana, lo Spirito, l'Amore e l'Anima, si fondono tra note e parole.

«In scaletta una ventina di pezzi - spiega il direttore Raguseo - Abbiamo messo sotto la lente soprattutto gli anni Novanta e Duemila, ci sono pezzi come il bellissimo Tutto l'universo obbedisce all'amore». Tra gli altri «piatti forti», la danza, un momento di «intensa spiritualità - continua - offerto dalle danzatrici sufi Francesca Ferah, Michela Oliviero e Zaia Giannotti»: queste artiste apriranno lo spettacolo, nel silenzio più totale animato dai loro movimenti e dalle prime note dell'Orchestra, e lo chiuderanno «ballando» le musiche del medley di alcuni dei brani più rappresentativi. «Non mancheranno i duetti che, abbiamo notato, piacciono molto - conclude Rossana Raguseo - Ci sono momenti dello spettacolo molto toccanti; momenti in cui il pubblico si commuove, canta e danza insieme a noi».

Non solo musica, una dritta.

A breve, esattamente il 12 marzo (a pochi giorni della nascita di Franco Battiato, siciliano della provincia di Catania), uscirà «Sacre sinfonie-Battiato-Tutta la storia» di Fabio Zuffanti (Castello editore). «Cuccurucucù Paloma», il viaggio continua...