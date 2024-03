Acerbi, la vera condanna sarà la gogna da stadio

L'Inter non cambia strategia, profilo basso e nessun commento ufficiale. In silenzio anche Acerbi, che peraltro ha parlato fin troppo, quel pomeriggio in stazione Centrale, suscitando poi l'ira social di Juan Jesus. Dopo la sentenza, per la famiglia ha parlato con discutibile eleganza la moglie Claudia, evocando chissà perché l'esultanza di un altro difensore, lo juventino Bonucci e il gesto con cui festeggiava i suoi gol. Contenti loro

Certo, finora Acerbi in pubblico ha detto ciò che ha voluto, negando il razzismo e rispondendo solo a ciò che era più utile alla sua strategia difensiva. Non ha mai detto, per esempio, di cosa si è scusato in campo con Juan Jesus, eppure sarebbe importante per capire. Come sarebbe curioso sapere qual è l'offesa che ha rivolto al difensore del Napoli e che ha confermato al procuratore Chiné, è scritto nella sentenza che tanto ha sorpreso.

Davvero gli ha detto ti faccio nero? E dove sarebbe l'offesa, il ti faccio nero semmai è una minaccia, quella sì che sarebbe una cosa di campo, ma è chiaro come Juan Jesus abbia un'altra visione di quanto accaduto e il dubbio semmai è proprio nella sentenza, in quel verdetto che non cancella i sospetti e non regala verità.

Incassata l'assoluzione del giudice sportivo per insufficienza di prove, adesso Acerbi deve prepararsi a un altro giudizio, quello dello spogliatoio e quello degli stadi. Oggi per esempio torna ad Appiano Gentile anche Marcus Thuram. Andrà Acerbi a salutarlo o aspetterà che sia il francese a farlo? «Quando c'è una procedura così grave, il giocatore deve difendersi: non è il momento di andare in Nazionale», aveva detto Thuram. A lui, a Dumfries, agli altri neri dell'Inter, basterà la spiegazione che Acerbi ha dato a Chiné?

E poi ci saranno gli stadi, non solo in Italia, perché la vicenda ha fatto il giro del mondo. Il ritorno in campo sarà soft, lunedì di Pasquetta contro l'Empoli, col conforto del pubblico amico di San Siro. De Vrij è infortunato, è scontato che Inzaghi rimanderà Acerbi subito nella mischia. Ma cosa accadrà quando l'Inter andrà in trasferta? Il rischio di essere esposto alla pubblica gogna è grande, per questo anche ad Acerbi potrebbe giovare spiegare nei dettagli che cosa è accaduto.

Anche perché c'è in ballo la nazionale. Ma Spalletti se la sente di portare in Germania un giocatore assolto solo perché non c'erano le prove per condannarlo?