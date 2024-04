AdL ci riprova per Conte. Alla terza volta può avere il sì

Non c'è due senza tre. Aurelio De Laurentiis è tornato alla carica negli ultimi giorni per realizzare il suo sogno, ovvero portare Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Una pazza idea che sta prendendo, pian piano, forma. Di nuovo. Stavolta però in maniera concreta dopo i due «no» rifilati dal tecnico salentino al club azzurro nei mesi scorsi. Ma andiamo con ordine. Il primo tentativo di ADL verso l'ex condottiero di Inter e Juventus risale al mese di ottobre, quando - dopo la sconfitta contro la Fiorentina e in concomitanza con la sosta per le nazionali - decide di puntare su Conte per il dopo Garcia. Nulla da fare. Antonio declina le avance partenopee, spiegando di non essere interessato a subentrare a stagione in corso.

Risposta ribadita un mese più tardi nel momento in cui il Napoli esonera ufficialmente Garcia all'indomani della sconfitta casalinga contro l'Empoli. Conte però non cambia idea e conferma il suo «no». Adesso però le cose sono cambiate. Il Napoli sta progettando la prossima stagione e vuole avviare un nuovo ciclo con Antonio in panchina. Conte ci sta pensando, visto che il ritorno alla Juve (suo grande desiderio mai nascosto) non appare percorribile. I bianconeri, infatti, puntano su Thiago Motta per il dopo Allegri e così alle pendici del Vesuvio stanno iniziando a credere di poter trasformare quella che, solamente qualche settimana fa, sembrava un'utopia in realtà. Ecco perché De Laurentiis e il futuro ds Manna (prenderà il posto di Meluso) stanno temporeggiando con gli altri papabili per il post Calzona. Prima di impegnarsi con un altro allenatore vogliono la risposta definitiva del Comandante leccese.

Solo in caso di no definitivo, torneranno alla carica per Italiano (al passo d'addio con la Fiorentina) e Pioli (se non dovesse essere confermato dal Milan).