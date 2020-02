Agnelli difende Sarri e Paratici: "Critiche fuori luogo, noi siamo contenti"

La Juventus è costretta a vincere per tenere alla larga le concorrenti scudetto, in una stagione che si sta rivelando più complicata del previsto. Il maestro del bel gioco, Maurizio Sarri, sta faticando moltissimo ad imporre il suo credo calcistico e mai come quest'anno, probabilmente, la Juventus traballa in vetta. Molti tifosi sono delusi dal gioco di Maurizio Sarri, ma la classifica per il momento dà ragione al tecnico toscano, che guida il campionato con un punto di vantaggio sulla Lazio.

Agnelli ha fiducia totale nel suo staff: "Progetto su base triennale"

In una lunga intervista rilasciata a Radio24, il presidente della Juventus, Angelli, ha parlato della situazione in casa bianconera, ribadendo massima fiducia all'allenatore e ai suoi dirigenti. "Trovo fuori luogo le critiche verso il nostro allenatore. Noi come Juventus siamo molto felici di averlo con noi, questo indipendentemente dalle cene che organizziamo. L'impostazione del lavoro si sviluppa in tre anni, la forza di un’idea è nella prosecuzione del tempo, la priorità è proprio questa", ribadisce convinto Andrea Agnelli.

Il massimo vertice della Juventus, quindi, non accetta le critiche rivolte a Paratici, anche lui nel mirino di alcuni tifosi e di alcuni media: "Paratici è un grandissimo dirigente, lo ha dimostrato nel tempo e lo sta dimostrando ancora". Sul sogno Pep Guardiola, Agnelli dribbla elegantemente: "Credo che in questo momento Pep Guardiola stia bene dove si trova".

L'intervista si sposta inevitabilmente sul tema coronavirus e su come il campionato di Serie A possa risentirne. Ad esempio Juventus-Inter, uno dei match più attesi dell'anno, si giocherà senza pubblico a porte chiuse. Sfidando i nerazzurri, la Juventus ritroverà l'ex Antonio Conte: "Il mister ha detto sì ad una sfida ambiziosa, quella di riportare l’Inter a vincere. Lottare punto su punto con Zhang è affascinante", commenta Andrea Agnelli. Infine una battuta sul calciomercato, in riferimento al possibile grande colpo della Juventus in estate: "Abbiamo sempre fatto acquisti per alzare la dimensione sportiva della squadra", ha risposto il numero uno di 'Madama'.