Francesco Totti fonda società di consulenza: "Divento procuratore"

Dopo aver detto addio al calcio giocato e ad un posto da dirigente nella Roma, dove evidentemente Francesco Totti non si sentiva sufficientemente libero, l'ex numero 10 giallorosso annuncia l'inizio di una nuova avventura. Gli scarpini, ormai, sono stati appesi al chiodo, anche se ogni tanto Francesco Totti si diverte a deliziare i suoi tifosi con giocate di classe sui campi di calcio a otto o in qualche spiaggia. Il 'Pupone' ha annunciato sui social l'avvio di un'attività imprenditoriale legata sempre al mondo del pallone, ovvero la costituzione di due società di assistenza e consulenza per i giocatori.

Francesco Totti diventa procuratore calcistico

Di fatto l'ex capitano della Roma diventerà un procuratore e curerà gli interessi di calciatori e promesse. Una notizia che non stupisce chi ha vissuto Francesco Totti in questi ultimi due anni. Troppo forte la voglia di rientrare, così come il desiderio di creare qualcosa di nuovo e di proprio. Nella giornata di ieri, lunedì 10 febbraio, hanno dunque visto la luce le nuovissime società CT10 e IT Scouting. Un annuncio arrivato direttamente tramite i social del campione giallorosso: "Per me inizia una nuova avventura. Con orgoglio vi annuncio la fondazione di due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting".

In tanti si sono complimentati con Francesco Totti per l'iniziativa, adesso il pupone spera di raggiungere nuovi traguardi personali anche da dietro la scrivania. L'ex capitano della Roma ha trovato la via per restare nel mondo del calcio, cucendosi addosso un ruolo nuovo e stimolante. La sede della società è all'Eur, vicino casa, e Totti è pronto ad avvalersi di collaboratori fidatissimi come l’amico Carlo Cancellieri (tecnico nella sua squadra di Calcio a 8), l'agente Giovanni DeMontis, il suo commercialista Adolfo Leonardi e l'osservatore Matteo Fittavolini, che si occuperà di individuare nuovi talenti e prospetti interessanti.

L'idea di Francesco Totti, quindi, è di scovare profili ancora poco noti. Intanto sembra aver già messo gli occhi su Sebastiano Esposito dell’Inter. Chiacchierata informale anche con Enrico Chiesa per il figlio Federico, ad ora però non ci sono novità in merito. I primi tifosi di Totti in questa avventura, oltre alla moglie Ilary, sono gli amici Vieri e Toni, che non è escluso possano iniziare a collaborare con la sua società di consulenza.